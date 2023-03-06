ПриватБанк не возвращает сразу полную сумму депозита — как получить средства

В банке объяснили, как получить всю сумму

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с закрытием валютных депозитов, ведь в некоторых случаях снять средства "под ноль" невозможно. В банке дали пояснения.

Об этом говорится в отзыве на портале Мinfin.

Суть проблемы

Как отметила одна из клиенток, по истечении срока валютного депозита с предварительным приобретением валюты она заказала средства в одном из отделений Киева. Система позволила заказать сумму кратную 100, а с остальными возникли проблемы.

"Система позволяет заказывать только кратную сумму 100. На горячей линии посоветовали в кассе предложить кассиру сумму до 100, чтобы получить все средства. Ладно, так и сделала. Но кассир сообщила, что может только продать эту валюту. Но это даже не проценты за депозит, я уже приобрела эту валюту в банке три месяца назад по устраивающему меня курсу. Заказать дополучение этих средств я не могу, без предварительного заказа кассир деньги мне не выдаст", — говорится в жалобе.

Ответ банка

Представители ПриватБанка объяснили, что действительно заказать можно сумму, кратную 100, а остальные средства можно получить в кассе.

"Заказ наличных является лишь дополнительной услугой и не означает, что без предварительного заказа нет возможности получить средства в кассе. Если на момент вашего обращения в кассу потребуется сумма и номиналы купюр, то кассир сможет выдать средства и без предварительного заказа", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в начале весны на валютном рынке ожидается укрепление гривны из-за традиционных сезонных факторов. Поэтому гражданам в этот период выгоднее всего инвестировать в доллар.

Ранее в государственном ПриватБанке рассказали, на какую сумму украинские военные открыли вклады. Речь идет о специальной программе "Слава Героям", позволяющей получить большие доходы.