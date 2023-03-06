ПриватБанк не возвращает сразу полную сумму депозита — как получить средства

ПриватБанк не возвращает полную сумму депозита: в чем проблема
Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с закрытием валютных депозитов, ведь в некоторых случаях снять средства "под ноль" невозможно. В банке дали пояснения.
Об этом говорится в отзыве на портале Мinfin.
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Суть проблемы
Как отметила одна из клиенток, по истечении срока валютного депозита с предварительным приобретением валюты она заказала средства в одном из отделений Киева. Система позволила заказать сумму кратную 100, а с остальными возникли проблемы.
"Система позволяет заказывать только кратную сумму 100. На горячей линии посоветовали в кассе предложить кассиру сумму до 100, чтобы получить все средства. Ладно, так и сделала. Но кассир сообщила, что может только продать эту валюту. Но это даже не проценты за депозит, я уже приобрела эту валюту в банке три месяца назад по устраивающему меня курсу. Заказать дополучение этих средств я не могу, без предварительного заказа кассир деньги мне не выдаст", — говорится в жалобе.
Ответ банка
Представители ПриватБанка объяснили, что действительно заказать можно сумму, кратную 100, а остальные средства можно получить в кассе.
"Заказ наличных является лишь дополнительной услугой и не означает, что без предварительного заказа нет возможности получить средства в кассе. Если на момент вашего обращения в кассу потребуется сумма и номиналы купюр, то кассир сможет выдать средства и без предварительного заказа", — говорится в сообщении.
Напомним, в Украине в начале весны на валютном рынке ожидается укрепление гривны из-за традиционных сезонных факторов. Поэтому гражданам в этот период выгоднее всего инвестировать в доллар.
Ранее в государственном ПриватБанке рассказали, на какую сумму украинские военные открыли вклады. Речь идет о специальной программе "Слава Героям", позволяющей получить большие доходы.