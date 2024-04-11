ПриватБанк обещает кешбэк 3% за заправку авто

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Госфинучреждение "ПриватБанк" обещает кешбэк за заправку автомобилей на некоторых АЗС. Принять участие в акции могут владельцы карт Mastercard "Универсальная" и "Универсальная Gold".

Об этом информирует пресс-служба банка.

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На украинском топливном рынке возможны ценовые изменения до конца апреля в сторону повышения. Как утверждают эксперты, стоимость некоторых видов горючего может превысить "психологическую отметку" 60 грн/л. Несмотря на это, украинцы могут платить меньше, если присоединятся к акции.

Так, владельцы карт Mastercard "Универсальная", "Универсальная Gold" и премиальных от ПриватБанка смогут иметь кешбэк в размере 3%, если будут заправлять авто в сети ОККО. Соответствующее предложение будет действовать до 30 июня этого года.

Известно, что максимальная сумма возврата денег составляет 500 грн в месяц и 1000 грн за весь период действия акции.

Банк обещает вернуть кешбэк на карту на следующей неделе после уплаты на ОККО.

Источник: ПриватБанк

Как получить 3% кешбэк за заправку авто

Для того, чтобы получить кешбэк за заправку автомобиля в сети ОККО, нужно:

пройти регистрацию на странице акции;

произвести расчет картой Mastercard "Универсальная" или "Универсальная Gold" Привата на ОККО.

По условиям, к акции смогут присоединиться только совершеннолетние участники.

Также ПриватБанк от имени клиента уплатит налог с суммы.

Все подробности по акции и как будут начислять налог за кешбэк доступны по ссылке.

Ранее банк объявил подобную акцию для держателей карт "Универсальная" и "Универсальная Gold" платежной системы Visa. Клиенты банка смогут получить скидку 1,5 грн за литр бензина или дизтоплива и 1 грн за один литр газа в сети WOG.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк в рамках весенней акции подарит своим клиентам денежные бонусы. Максимально можно получить до 3 тыс. грн за расчет за товары и услуги картами Mastercard от банка.

Также мы писали, что украинский топливный рынок ожидает ценовые изменения. Стоимость некоторых видов горючего может превысить "психологическую отметку".