ПриватБанк в рамках акції подарує за грошові перекази до 3 тис. грн

Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "ПриватБанк" у рамках весняної акції дарує своїм клієнтам грошові бонуси. Максимально можна отримати до 3 тис. грн.

Про це йдеться на сайті банку.

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Як зазначається, клієнти, які розраховуватимуться за товари та послуги картками Mastercard від ПриватБанку, зможуть отримати грошовий бонус.

"Не втрачайте можливості цієї весни щомісяця поповнювати гаманець кешбеком від 250 до 2 500 грн за перекази з картки на картку Mastercard від ПриватБанку", — йдеться у повідомленні.

В акції зможуть взяти участь громадяни, у яких вже є ідентифікаційний код та активна картка Mastercard від Привату.

Які суми отримають українці

Учасники акції зможуть отримувати кешбек у розмірі 250 грн. Один раз упродовж всього періоду акції можна одержати 2,5 тис. грн. Максимальний кешбек на одного учасника акції — 3 тис. грн.

Очікується, що кешбек у розмірі 250 грн нададуть для 1,5 тис. клієнтів — по 500 осіб щомісяця. Кешбек у 2,5 тис. грн — для 75 клієнтів — по 25 осіб щомісяця.

Акцію проведуть у три етапи:

з 15 березня до 14 квітня, кешбек відправлять до 1 травня;

з 15 квітня по 14 травня, кешбек перерахують до 1 червня;

третій етап — з 15 травня до 15 червня, кешбек дадуть до 1 липня.

Джерело: ПриватБанк

Як взяти участь в акції

Для того, щоб долучитися до акції, потрібно:

здійснити реєстрацію в акції;

зробити грошовий переказ з картки на картку Mastercard від ПриватБанку чи отримати його — від 250 грн;

оплатити будь-якими картками Mastercard від Привату мінімум дві покупки сумарно 250 грн;

розрахунок можна робити як у магазинах, так і через Інтернет, як в Україні, так і за межами країни.

Також враховують такі перекази між Україною та іншими державами:

через застосунк Приват24 з картки на платіжну картку Mastercard від ПриватБанку;

з карток Mastercard від Привату на картки Mastercard інших українських фінустанов;

з карток Mastercard інших банків України на платіжні картки Mastercard від Привату;

у Приват24 з платіжних карток Mastercard від Привату на закордонні платіжні картки Mastercard;

у Приват24 із закордонних платіжних карток Mastercard на картки Mastercard від Привату;

за телефоном.

Банк надав відеоінструкцію "Як надіслати переказ із картки на картку через Приват24".

Також показав, як надіслати переказ із картки Привату на міжнародну картку через "Приват24".



Можна скористатися відеоінструкцією "Як надіслати переказ з картки іншого банку на картку через Приват24".

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк розширив географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.

Раніше ми писали, що ПриватБанк оголосив нову акцію, що стартувала 29 березня, з отримання кешбеку. Частину коштів повернуть за купівлю одягу, взуття та дитячих товарів.