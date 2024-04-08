Ціни на АЗС — українців попередили про різке подорожчання пального навесні

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українському паливному ринку очікуються цінові зміни. Вартість деяких видів пального може перевищити "психологічну позначку" 60 грн/л.

Про це розповіли експерти, пише видання "Діло".

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Ситуація з подорожчанням нафти у світі

Станом на початок квітня 2024 року бензин та дизпальне в Україні продовжують дорожчати. Основною причиною є зростання цін на нафту.

Так, попереднього тижня вартість нафти продовжувала набирати оберти на тлі стурбованості інвесторів загостренням ситуації між Іраном та Ізраїлем. Оскільки після ізраїльської атаки на посольство Ірану в Сирії зросла можливість прямого військового конфлікту, це може негативно вплинути на постачання нафти.

Зокрема, наприкінці робочого тижня нафта еталонної марки Brent додала ще 0,57%, подорожчавши до 91,17 долара за барель, а нафта бренду West Texas Intermediate — на 0,37%, до 86,91 долара за барель.

Що буде з цінами на бензин та дизель на АЗС

Минулого тижня гуртові ціни на бензин та дизельне пальне збільшувались разом із нафтою. Аналітик консалтингової компанії "НафтоРинок" Олександр Сиренко зауважив, що середня ціна дизелю становила 46,17 грн/л проти 45,59 грн/л станом на кінець березня.

Зокрема, у середньому ціна на бензин А-95 наприкінці минулого робочого тижня підвищилась на 1,99% проти 49,18 грн/л на кінець попереднього місяця.

Найбільші мережі АЗС продовжили збільшувати ціни на пальне, тоді як деякі регіональні оператори знижували.

Вартість на АЗС Ukrnafta та станціях колишньої мережі АЗС Glusco підвищилась на 0,50 грн/л, до 53,40 грн/л та 54,40 грн/л для бензину А-95 та дизельного пального відповідно. На АЗС Marshal зросла ціна на 0,50 грн/л, до 51,90 грн/л для бензину та дизелю.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Леушкіна, цього тижня очікується зростання гуртових та роздрібних цін на бензин та дизельне пальне через зростання світових цін на нафту.

"За минулий тиждень ціна нафти підскочила на 4 долари за барель. Це позначиться на ціні мінімум на 1,2-1,3 грн/л. При цьому мережі продовжують розширювати свою маржу, тому слід очікувати зростання на 1,5 грн/л на бензині та дизпаливі в короткі терміни, тиждень чи два", — зауважив він.

Які зараз ціни на пальне на АЗС

Вартість пального в Україні за останню добу не змінилися. Ціна на бензин та дизпальне, а також автогаз залишилась на рівні попереднього дня.

За інформацією моніторингового сайту АвтоРіа, 8 квітня середня вартість бензинів, дизпального та автомобільного газу зараз така:

A-95+ — 57,35 грн/л;

А-95 — 53,87 грн/л;

А-92 — 50,94 грн/л;

дизельне пальне — 54,15 грн/л;

скраплений газ — 28,04 грн/л.

Джерело: АвтоРіа

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на пальне в Україні за останню добу не змінилися. Вартість бензину та дизпального, а також автогазу залишилась такою ж.

Також повідомлялося, що ціна на бензин в Україні може підвищитись. Це може статися, якщо Іран завдасть удару по Ізраїлю, що спричинить зростання цін на нафту.