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ПриватБанк перераховує менші суми за повернені покупки в інтернеті — причини

15 листопада 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Покупки в інтернеті — чому ПриватБанк повертає менші суми
Банкомат ПриватБанку. Фото: privatbank-online
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому інколи перераховують менші суми за повернені покупки в інтернет-магазинах. З такими скаргами звертаються клієнти фінустанови.

Про це йдеться у відгуках щодо діяльності банків на порталі Minfin.

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Скарги клієнтів на інші суми за повернені покупки

В одному з відгуків зазначається, що днями клієнт скасував угоду про покупку в інтернет-магазині, продавець повернув кошти, однак сума виявилась меншою. З'ясувалося, що банк прив’язує суму переведення до курсу долара.

"Це банк обманщиків, оминайте його стороною. Зробив покупку в інтернет-магазині, через кілька днів продавець скасував угоду і повернув мені гроші. Але на мій подив сума була меншою, коли я почав розбиратися в чому справа, виявилося, що вони прив’язують суму переведення до курсу долара. Тобто ви заплатили за товар 100 доларів, а при поверненні отримаєте 90 доларів. І найдивовижніше, що ви ніколи не отримаєте більше тієї суми, що відправили, а тільки менше. Чомусь в інших банках яку суму ви відправили і таку ж вам і повернуть незважаючи на курс валют", — йдеться у скарзі.

Пояснення Приватбанку

У банку відреагували на повідомлення, наголосивши, що так буває під час здійснення оплати в інтернеті на закордонних сайтах, де запит на оплату надходить у валюті. Так, у разі оплати з гривневої картки відбувається автоматична конвертація за картковим курсом продажу на момент здійснення операції.

Коли ж за відповідною операцією відбувається повернення коштів, то суму перераховують у валюті і конвертують за курсом банку для купівлі валюти.

Оскільки курс купівлі менший від курсу продажу, то й виникає ситуація, за якої у гривні повернена сума менша.

"Це не забаганка банку, таким чином працює оплата і повернення коштів на закордонних сайтах. Банк дотримується правил міжнародної платіжної системи. Повна сума могла повернутись в тому випадку, якщо б сайт не запитав суму до списання, а лише зарезервував її на картці. Таким чином, якщо на момент повернення гроші ще знаходяться в резерві, а не списані за запитом сайту, сума платежу в повному обсязі знов стала б доступна на картці", — пояснили представники банку.

Даний курс можна переглянути на сайті pb.ua, додали у фінустанові.

 

ПриватБанк
Джерело: Мінфін

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