Покупки в интернете — почему ПриватБанк возвращает меньшие суммы

Банкомат ПриватБанка. Фото: privatbank-online

В государственном финучреждении "ПриватБанк" объяснили, почему иногда перечисляют меньше суммы за возвращенные покупки в интернет-магазинах. С такими жалобами обращаются клиенты финучреждения.

Об этом говорится в отзывах о деятельности банков на портале Minfin.

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Жалобы клиентов на другие суммы за возвращенные покупки

В одном из отзывов отмечается, что на днях клиент отменил соглашение о покупке в интернет-магазине, продавец вернул средства, однако сумма оказалась меньше. Выяснилось, что банк привязывает сумму перевода к курсу доллара.

"Это банк обманщиков, обходите его стороной. Совершил покупку в интернет-магазине, через несколько дней продавец отменил сделку и вернул мне деньги. Но к моему удивлению сумма была меньше, когда я начал разбираться в чем дело, оказалось, что они привязывают сумму перевода к курсу доллара. То есть вы заплатили за товар 100 долларов, а при возврате получите 90 долларов. И самое удивительное, что вы никогда не получите больше той суммы, что отправили, а только меньше. Почему-то в других банках какую сумму вы отправили и такую же вам и вернут, несмотря на курс валют", — говорится в жалобе.

Объяснение ПриватБанка

В банке отреагировали на сообщение, подчеркнув, что так бывает во время оплаты в интернете на зарубежных сайтах, где запрос на оплату поступает в валюте. Так, в случае оплаты с гривневой карты происходит автоматическая конвертация по карточному курсу продажи на момент совершения сделки.

Когда же по соответствующей операции происходит возврат средств, то сумму перечисляют в валюте и конвертируют по курсу банка для покупки валюты.

Поскольку курс покупки меньше курса продажи, то и возникает ситуация, при которой в гривне возвращенная сумма меньше.

"Это не прихоть банка, таким образом работает оплата и возврат средств на зарубежных сайтах. Банк соблюдает правила международной платежной системы. Полная сумма могла вернуться в том случае, если бы сайт не запросил сумму к списанию, а только зарезервировал ее на карте. Таким образом, если на момент возврата деньги еще находятся в резерве, а не списаны по запросу сайта, сумма платежа в полном объеме снова стала бы доступна на карте", — пояснили представители банка.

Данный курс можно посмотреть на сайте pb.ua, добавили в финучреждении.

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Клиенты украинских банков начали жаловаться на блокировку счетов из-за операций по купле-продаже криптовалют. Известно несколько подобных случаев в государственном финучреждении "Приватбанк" и Monobank.

Также мы писали, что в ПриватБанке сообщили, когда имеют право блокировать абсолютно все банковские карты и полностью закрыть счета клиента. Речь идет о нарушениях во время финансового мониторинга.