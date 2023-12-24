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ПриватБанк повернув державі 155 млрд гривень, які Україна витратила на його порятунок

24 грудня 2023 09:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
ПриватБанк повернув 155 млрд грн Україні, витрачені на його докапіталізацію
Відділення ПриватБанку. Фото: Олег Переверзєв, Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У 2023 році ПриватБанк припинив виплачування державі суми в 155 млрд грн, що були витрачені на його докапіталізацію під час націоналізації. На другий рік війни банк отримав максимальні прибутки в історичному вимірі — їх отримала держава як акціонер банку.

Про це заявив голова правління банку Герхард Бьош на форумі NV "Україна та світ попереду 2024".

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Детальніше про повернення 155 млрд грн ПриватБанком

У 2023 році ПриватБанк отримав достатні прибутки, щоб повернути борг Україні.

"Лише за цей рік ми, нарешті, можемо заявити, що відшкодували ці 155 млрд, виконавши це завдання", — наголосив Бьош.

За словами банкіра, вдача в компенсації витрат була досягнута завдяки рекордним прибуткам у 2021 та 2023 роках.

"У 2021 році у ПриватБанку був рекордний прибуток у розмірі 35 млрд. Наразі, в 2023 році, припинивши ще й не завершивши рік, ми вже можемо заявити, що прибуток буде майже вдвічі більший... Щодо власників, всі наші заробітки повертаються акціонерам, тобто українському народові", — пояснив Бьош.

Він зауважив, що виплати від ПриватБанку складають десятки мільярдів доларів і є значним внеском у державний бюджет.

"Таким чином, у ситуації, коли доходи державних банків є причиною радості для всіх, банківська галузь в Україні на другий рік повномасштабної війни залишається стабільною та прибутковою", — заключив голова правління.

Чому ПриватБанк заборгував Україні понад 150 млрд грн

18 грудня 2016 року ПриватБанк, найбільший комерційний банк України, був націоналізований, з державною докапіталізацією у розмірі 155 млрд грн. Власниками банку раніше були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

В грудні 2017 року ПриватБанк подав до суду на своїх колишніх власників, обвинувачуючи їх у виведенні майже 2 млрд дол через низку незаконних операцій. Позов також висунув оскарження щодо націоналізації банку, і в 2019 році суд визнав її незаконною. Нацбанк України оскаржив це рішення, і в липні 2022 року Касаційний адмінсуд підтвердив законність націоналізації. У листопаді 2023 року Шостий апеляційний адміністративний суд закрив провадження у справі про оскарження націоналізації ПриватБанку та підтвердив неможливість повернення банку колишнім власникам.

Нагадаємо, Національний банк України опублікував графік роботи банківської системи наприкінці 2023 року та на початку 2024 року. З 1 квітня 2023 року Система електронних платежів працює в цілодобовому режимі 24/7/365 із датою поточного календарного дня, тому такий режим збережеться й на новорічні свята.

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