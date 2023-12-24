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ПриватБанк вернул государству 155 млрд гривен, которые Украина потратила на его спасение

24 декабря 2023 09:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
ПриватБанк вернул 155 млрд грн Украине, потраченные на его докапитализацию
Отделение ПриватБанка. Фото: Олег Переверзев, Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В 2023 году ПриватБанк прекратил выплачивать государству сумму в 155 млрд грн, потраченную на его докапитализацию во время национализации. На второй год войны банк получил максимальную прибыль в историческом измерении — ее получило государство как акционер банка.

Об этом заявил председатель правления банка Герхард Беш на форуме NV "Украина и мир впереди 2024 года".

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Детальнее о возврате 155 млрд грн ПриватБанком

В 2023 году ПриватБанк получил достаточные доходы, чтобы вернуть долг Украине.

"Только за этот год мы, наконец, можем заявить, что возместили эти 155 млрд, выполнив эту задачу", — подчеркнул Беш.

По словам банкира, удача в компенсации расходов была достигнута благодаря рекордным прибылям в 2021 и 2023 годах.

"В 2021 году у ПриватБанка была рекордная прибыль в размере 35 млрд. Сейчас, в 2023 году, прекратив еще и не завершив год, мы уже можем заявить, что прибыль будет почти вдвое больше... Что касается владельцев, то все наши заработки возвращаются акционерам, то есть украинскому народу", — объяснил Беш.

Он отметил, что выплаты от ПриватБанка составляют десятки миллиардов долларов и являются значительным вкладом в государственный бюджет.

"Таким образом, в ситуации, когда доходы государственных банков являются причиной радости для всех, банковская отрасль в Украине во второй год полномасштабной войны остается стабильной и прибыльной", — заключил председатель правления.

Почему ПриватБанк должен Украине более 150 млрд грн

18 декабря 2016 года ПриватБанк, крупнейший коммерческий банк Украины, был национализирован с государственной докапитализацией в размере 155 млрд грн. Владельцами банка ранее были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал в суд на своих бывших собственников, обвиняя их в выводе почти 2 млрд. дол. из-за ряда незаконных операций. Иск также выдвинул обжалование по поводу национализации банка, и в 2019 году суд признал ее незаконной. Нацбанк Украины обжаловал это решение, и в июле 2022 Кассационный админсуд подтвердил законность национализации. В ноябре 2023 года Шестой апелляционный административный суд закрыл производство по делу об обжаловании национализации ПриватБанка и подтвердил невозможность возвращения банка бывшим собственникам.

Напомним, Национальный банк Украины опубликовал график работы банковской системы в конце 2023 года и начале 2024 года. С 1 апреля 2023 г. Система электронных платежей работает в круглосуточном режиме 24/7/365 с датой текущего календарного дня, поэтому такой режим сохранится и на новогодние праздники.

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