Акция в ПриватБанке — украинцы могут присоединиться к розыгрышу ценных призов

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Международная технологическая компания Mastercard планирует удвоить донаты благотворительной инициативы ПриватБанка и общественной организации "Мрія дітей України". Также среди самых активных участников разыграют ценные призы.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Речь идет о благотворительном сборе "Свои дети", которое инициировали ПриватБанк вместе с общественной организацией. До 25 декабря компания Mastercard будет автоматически удваивать каждый донат, осуществленный банковской картой Mastercard от ПриватБанка.



Все участники, которые сделают благотворительные пожертвования на пол тысячи гривен и больше, смогут принять участие в розыгрыше трех ценных призов Mastercard. Для этого необходимо зарегистрироваться на портале по ссылке.



Благотворительный сбор начался в сентябре 2023 года. В его рамках планируют собрать 20 млн гривен для внешкольного образования детям, которые из-за войны остались без родительской опеки.

Чтобы поддержать инициативу, нужно сделать донат с помощью сервисов ПриватБанка:

в меню "Добро" в Приват24;

меню "Благотворительность" в банкоматах и терминалах самообслуживания;

на сайте dobro.privatbank.ua;

в кассах ПриватБанка.

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном "ПриватБанке" уточнили сроки возврата отмененных платежей. Клиенты жалуются, что долго не могут вернуть денежные средства после отмененных транзакций.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил некоторые правила по валютному обмену изношенных или поврежденных купюр. Теперь банк принимает такие деньги на инкассо, то есть за дополнительную плату.