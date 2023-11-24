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ПриватБанк оновив деякі правила з обміну валюти — що треба знати

24 листопада 2023 10:29
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Обмін старої валюти — ПриватБанк оновив деякі правила
Американська валюта у руках. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна фінустанова "ПриватБанк" оновила деякі правила з валютного обміну зношених чи пошкоджених купюр. Тепер банк приймає такі гроші на інкасо, тобто, за додаткову плату.

Про це повідомляє видання "Економічна правда".

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Скільки потрібно платити за обмін

Як зазначається, громадяни можуть здати зношені чи пошкоджені іноземні купюри у ПриватБанк за принципом інкасо. Комісія від обмінюваної суми становить 10%.

Суму зарахують на валютну картку клієнта. Її потрібно оформити заздалегідь.

Послугу у рамках пілотного проєкту запустили у Дніпрі. Невдовзі програму розширять на всю країну. За планами, це має статися до кінця поточного року.

Як здійснити обмін зношеної валюти

У банку зауважили, що обмінюють не всю іноземну валюту за принципом інкасо. Така послуга поширюється тільки на дві популярні валюти:

  • американський долар;
  • європейська валюта.

Проблеми зі зношеною валютою

Останнім часом українці почали масово скаржитися, що їм у банках видають зношену валюту старого зразка. Зокрема, представники "Приватбанку" зазначають, що клієнти можуть отримувати готівку у касі без попереднього замовлення тільки за її наявності в обігу каси.

При цьому у застосунку "Приват24" передбачена можливість попереднього замовлення готівкової валюти на будь-яке зручне відділення.

Клієнти не мають права обирати рік виготовлення купюр. Всі видані фінустановою купюри є платіжними та перебувають в обігу.

"Під час видачі пропонуються платіжні купюри. Банкноти доларів США, які були емітовані з 1996 по 2013 рік, перебувають в обігу в Україні і виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом. У разі, якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись її приймати", — йдеться у повідомленні ПриватБанку на порталі Minfin.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо,  ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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