Обмін старої валюти — ПриватБанк оновив деякі правила

ПриватБанк оновив деякі правила з обміну валюти — що треба знати
Державна фінустанова "ПриватБанк" оновила деякі правила з валютного обміну зношених чи пошкоджених купюр. Тепер банк приймає такі гроші на інкасо, тобто, за додаткову плату.
Про це повідомляє видання "Економічна правда".
Скільки потрібно платити за обмін
Як зазначається, громадяни можуть здати зношені чи пошкоджені іноземні купюри у ПриватБанк за принципом інкасо. Комісія від обмінюваної суми становить 10%.
Суму зарахують на валютну картку клієнта. Її потрібно оформити заздалегідь.
Послугу у рамках пілотного проєкту запустили у Дніпрі. Невдовзі програму розширять на всю країну. За планами, це має статися до кінця поточного року.
Як здійснити обмін зношеної валюти
У банку зауважили, що обмінюють не всю іноземну валюту за принципом інкасо. Така послуга поширюється тільки на дві популярні валюти:
- американський долар;
- європейська валюта.
Проблеми зі зношеною валютою
Останнім часом українці почали масово скаржитися, що їм у банках видають зношену валюту старого зразка. Зокрема, представники "Приватбанку" зазначають, що клієнти можуть отримувати готівку у касі без попереднього замовлення тільки за її наявності в обігу каси.
При цьому у застосунку "Приват24" передбачена можливість попереднього замовлення готівкової валюти на будь-яке зручне відділення.
Клієнти не мають права обирати рік виготовлення купюр. Всі видані фінустановою купюри є платіжними та перебувають в обігу.
"Під час видачі пропонуються платіжні купюри. Банкноти доларів США, які були емітовані з 1996 по 2013 рік, перебувають в обігу в Україні і виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом. У разі, якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись її приймати", — йдеться у повідомленні ПриватБанку на порталі Minfin.
Більше про ПриватБанк
Нагадаємо, ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".
Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.
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