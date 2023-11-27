Клієнтам ПриватБанку пояснили, чому затримується повернення скасованих платежів

Банківська картка. Фото: privatbank.ua

У державному "ПриватБанку" уточнили терміни повернення скасованих платежів. Клієнти скаржаться, що довго не можуть повернути кошти після скасованих транзакцій.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Проблеми з повернення платежів

Як йдеться в одному з відгуків клієнтів банку, фінустанова тримає гроші від скасованої транзакції в резерві та вже кілька разів переносила терміни повернення на банківську картку.

Джерел: Мінфін

Пояснення ПриватБанку

У банку відповіли, що під час оплати карткою відбувається безліч операцій, на які йде певний час.

Зокрема, одразу після зчитування банківської картки терміналом чи введення її реквізитів на сайті в інтернеті банк-еквайєр, що володіє терміналом чи здійснює обслуговування онлайн-магазину, надсилає інформацію до платіжної системи для проведення авторизації.

Після чого платіжна система має перенаправити відомості банку-емітенту (банк, що випустив платіжну картку), попередньо здійснивши перевірку безпеки відповідної фінансової операції.

Тільки-но банк-емітент одержить інформацію про операцію, одразу перевірить можливість проведення транзакції (ліміт, баланс банківської карти, блокування, коректність введеної інформації за карткою: ПІН-код/CVC2/термін дії). Про результат перевірки (схвалення відмови) клієнтів повідомляють у застосунку Приват24.

У разі, якщо операція схвалена, то на картці заблокуються гроші у сумі, надісланій еквайєром. Саме списання відбудеться пізніше, його терміни залежать від платіжної системи, регіону, де відбувалась операція, типу фінансової операції.

У ПриватБанку зауважили, що найчастіше на такі ситуації йде кілька днів із моменту проведення. Кошти спочатку блокуються, після перевірки розблоковуються.

Як правило, гроші повертають на баланс картки клієнту упродовж 11 днів.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк оновив деякі правила з валютного обміну зношених чи пошкоджених купюр. Тепер банк приймає такі гроші на інкасо, тобто, за додаткову плату.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.