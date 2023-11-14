Бізнес активно використовує нову послугу для iPhone, — ПриватБанк

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" оцінила результат роботи технології безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone для бізнес-клієнтів. З перших днів запуску українці активно приймають оплати за товари та послуги.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Результати Tap to Pay на iPhone

Як зазначають у пресцентрі фінустанови, за перші два тижні від запуску технології Tap to Pay на iPhone в Україні, мобільний застосунок "Термінал" ПриватБанку завантажили близько 16 тис. клієнтів.

За словами члена правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євгена Заіграєва, тільки за перші дні запуску такої послуги підприємці щодня приймають платежі на суму понад 1 млн гривень.

Активних користувачів сервісу налічується 1,5 тисячі, а кількість оплат картками та електронними гаманцями через iPhone сягає 1,7 тисячі на день на суму 1 млн гривень.

Заіграєв зауважив, що за ключовими показниками ефективності запуск технології еквайрингових платежів на iPhone у кілька разів вищий, ніж розраховували у банку.

31 жовтня поточного року ПриватБанк та Apple за підтримки Visa запустили технологію безконтактного прийому платежів Tap to Pay на iPhone. Таким чином, Україна тепер третя країна Європи та сьома у світі, де підприємці та малий бізнес мають можливість оперативно та надійно приймати безготівкові платежі через iPhone та застосунок ПриватБанку "Термінал".

Для того, щоб скористатися сервісом Tap to Pay на iPhone, потрібно завантажити мобільний застосунок "Термінал" на модель iPhone XS чи вище з ОС іOS 16.4.

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Нагадаємо, у "ПриватБанку" повідомили, коли мають право блокувати абсолютно всі банківські карти та повністю закрити рахунки клієнта. Йдеться про порушення під час фінансового моніторингу.

Також ми писали, що у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про рекордну кількість деяких нових рахунків, відкритих українцями у жовтні 2023 року. Відомо, з чим може бути пов'язана така динаміка.