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ПриватБанк рассказал, как работает новая услуга для iPhone

14 ноября 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес активно использует новую услугу для iPhone — ПриватБанк
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение ПриватБанк оценило результат работы технологии бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone для бизнес-клиентов. С первых дней запуска украинцы активно принимают оплату товаров и услуг.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Результаты Tap to Pay на iPhone

Как отмечают в пресс-центре финучреждения, за первые две недели от запуска технологии Tap to Pay на iPhone в Украине, мобильное приложение "Терминал" ПриватБанка скачали около 16 тыс. клиентов.

По словам члена правления ПриватБанка по малому и среднему бизнесу Евгения Заиграева, только за первые дни запуска такой услуги предприниматели ежедневно принимают платежи на сумму более 1 млн гривен.

Активных пользователей сервиса насчитывается 1,5 тысячи, а количество оплат картами и электронными кошельками через iPhone достигает 1,7 тысячи в день на сумму 1 млн гривен.

Заиграев отметил, что по ключевым показателям эффективности запуск технологии эквайринговых платежей на iPhone в несколько раз выше, чем рассчитывали в банке.

31 октября этого года ПриватБанк и Apple при поддержке Visa запустили технологию бесконтактного приема платежей Tap to Pay на iPhone. Таким образом, Украина теперь третья страна Европы и седьмая в мире, где у предпринимателей и малого бизнеса есть возможность оперативно и надежно принимать безналичные платежи через iPhone и приложение ПриватБанка "Терминал".

Для того чтобы воспользоваться сервисом Tap to Pay на iPhone, нужно загрузить мобильное приложение "Терминал" на модель iPhone XS или выше с ОС iOS 16.4.

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Напомним, в "ПриватБанке" сообщили, когда имеют право блокировать абсолютно все банковские карты и полностью закрыть счета клиента. Речь идет о нарушениях во время финансового мониторинга.

Также мы писали, что в государственном финучреждении ПриватБанк сообщили о рекордном количестве некоторых новых счетов, открытых украинцами в октябре 2023 года. Понятно, с чем может быть связана такая динамика.

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