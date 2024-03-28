ПриватБанк прокредитує іпотеку під 0% ще в одній області

Ключі від оселі. Фото: Unsplush

Державна фінустанова "ПриватБанк" розширила географію надання кредитів на придбання житла під 0%. Тепер мають змогу отримати іпотеку військовослужбовці у Чернівцях та області.

Про це інформує пресслужба банку.

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Детальніше про придбання житла під 0%

Як зазначається, ПриватБанк та Чернівецька військова адміністрація уклали двосторонню угоду про співпрацю в частині компенсації відсотків на купівлю житла за державною програмою "єОселя".

Відповідно до умов відповідної державної програми, військові можуть скористатися іпотечним кредитом під 3% річних. Тоді як підписаний договір дозволить отримати житло в кредит безвідсотково. Всі відсотки будуть покриті за рахунок коштів обласного бюджету.

Також відсоткову ставку буде знижено з 7% до 4% річних для таких категорій громадян:

ветеранів війни та членів їхніх родин;

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

родин загиблих ветеранів війни;

загиблих захисників і захисниць.

У пресслужбі нагадали, що в ПриватБанку українці отримали понад 2,53 тис. кредитів на більш ніж 3,5 млрд грн. При цьому кожний третій іпотечний кредит за держпрограмою "єОселя" громадяни оформлюють через ПриватБанк, а загальна частка фінустанови за кількістю виданих кредитів програми становить 30%.

Джерело: ПриватБанк

З деталями програми "єОселя" можна ознайомитися за посиланням.

Також за державною програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" з'явилась можливість взяти в іпотеку приватні будинки, дуплекси та таунхауси.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за півтора року роботи програми "єОселя" українці подали близько 600 тис. заявок на кредитування житла. Проте пільгову іпотеку отримав лише 1% від поданих заяв.

Ми також писали, що Верховна Рада ухвалила закон про житлові сертифікати "єВідновлення". Завдяки йому українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат єВідновлення для купівлі домівки за програмою "єОселя".