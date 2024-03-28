Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow ПриватБанк расширит географию предоставления ипотеки под 0% arrow

ПриватБанк расширит географию предоставления ипотеки под 0%

28 марта 2024 10:37
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк прокредитует ипотеку под 0% еще в одной области
Ключи от дома. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное финучреждение "ПриватБанк" расширило географию предоставления кредитов на приобретение жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.

Об этом информирует пресс-служба банка.

Читайте также:

Детальнее о приобретении жилья под 0%

Как отмечается, ПриватБанк и Черновицкая военная администрация заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в части компенсации процентов на покупку жилья по государственной программе "'єОселя".

Согласно условиям соответствующей государственной программы, военные могут воспользоваться ипотечным кредитом под 3% годовых. В то время как подписанный договор позволит получить жилье в кредит беспроцентно. Все проценты будут возмещены за счет средств областного бюджета.

Также процентная ставка будет снижена с 7% до 4% годовых для таких категорий граждан:

  • ветеранов войны и членов их семей;
  • участников боевых действий;
  • лиц с инвалидностью в результате войны;
  • семей погибших ветеранов войны;
  • погибших защитников и защитниц.

В пресс-службе напомнили, что в ПриватБанке украинцы получили более 2,53 тыс. кредитов на более чем 3,5 млрд грн. При этом каждый третий ипотечный кредит по госпрограмме "єОселя" граждане оформляют через ПриватБанк, а общая доля финучреждения по количеству выданных кредитов программы составляет 30%.

 

Приватбанк іпотека
Источник: ПриватБанк

С деталями программы "єОселя" можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в государственной программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" появилась возможность взять в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы.

Что еще стоит знать

Напомним, за полтора года работы программы "єОселя" украинцы подали около 600 тыс. заявок на кредитование жилья. Однако льготную ипотеку получило лишь 1% от поданных заявлений.

Мы также писали, что Верховная Рада приняла закон о жилищных сертификатах "єВідновлення". Благодаря ему украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать сертификат.

ПриватБанк
кредиты
недвижимость
банки
Черновицкая область
єОселя

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ