ПриватБанк прокредитует ипотеку под 0% еще в одной области

Ключи от дома. Фото: Unsplush

Государственное финучреждение "ПриватБанк" расширило географию предоставления кредитов на приобретение жилья под 0%. Теперь могут получить ипотеку военнослужащие в Черновцах и области.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Детальнее о приобретении жилья под 0%

Как отмечается, ПриватБанк и Черновицкая военная администрация заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве в части компенсации процентов на покупку жилья по государственной программе "'єОселя".

Согласно условиям соответствующей государственной программы, военные могут воспользоваться ипотечным кредитом под 3% годовых. В то время как подписанный договор позволит получить жилье в кредит беспроцентно. Все проценты будут возмещены за счет средств областного бюджета.

Также процентная ставка будет снижена с 7% до 4% годовых для таких категорий граждан:

ветеранов войны и членов их семей;

участников боевых действий;

лиц с инвалидностью в результате войны;

семей погибших ветеранов войны;

погибших защитников и защитниц.

В пресс-службе напомнили, что в ПриватБанке украинцы получили более 2,53 тыс. кредитов на более чем 3,5 млрд грн. При этом каждый третий ипотечный кредит по госпрограмме "єОселя" граждане оформляют через ПриватБанк, а общая доля финучреждения по количеству выданных кредитов программы составляет 30%.

Источник: ПриватБанк

С деталями программы "єОселя" можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в государственной программе льготного ипотечного кредитования "єОселя" появилась возможность взять в ипотеку частные дома, дуплексы и таунхаусы.

Что еще стоит знать

Напомним, за полтора года работы программы "єОселя" украинцы подали около 600 тыс. заявок на кредитование жилья. Однако льготную ипотеку получило лишь 1% от поданных заявлений.

Мы также писали, что Верховная Рада приняла закон о жилищных сертификатах "єВідновлення". Благодаря ему украинцы, которые из-за войны потеряли жилье, смогут использовать сертификат.