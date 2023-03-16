ПриватБанк списывает с пенсионных счетов долги: что известно
Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на то, что банк может списать имеющуюся задолженность с пенсионных счетов. Средства могут быть сняты даже с внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом говорится на портале Мinfin.
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Подробности
Одна из клиенток ПриватБанка рассказала, что вела предпринимательскую деятельность в Херсонской области, однако из-за угрозы жизни уехала. Находясь на подконтрольной территории, решила официально прекратить ведение бизнеса и закрыть р/счет непосредственно в отделении ПриватБанка.
Однако финучреждение сообщило о задолженности за неуплату эквайринга. Она рассказала, что нет даже объекта торговли и счет к которому привязан терминал закрыт. Но в итоге задолженность была списана с пенсионного счета.
"Что приходит от ПриватБанка: Вами не уплачено за эквайринг... У вас долг... Ответ на емейл ПБ: Опомнитесь... Нет объекта торговли физически... Нет предпринимателя такого, как следствие нет деятельности... Даже счет к которому привязан терминал закрыт. Что имеем: ПриватБанк — в счет задолженности мы залезем в Ваш пенсионный счет и заберем столько, сколько нам нужно. Что и произошло… Вопрос: а что так можно было?", — говорится в сообщении.
Представители "ПриватБанка" не прокомментировали это сообщение.
Какие виды долгов списываются автоматически
Следует отметить, что до войны Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей. Ранее эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, однако процедуру расширили на долги за:
- жилищно-коммунальные услуги;
- штрафы (в частности, за нарушение ПДД);
- зарплаты.
Какая предусмотрена процедура списания средств
- государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АССП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;
- банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;
- исполнитель с помощью АСВП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;
- банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителе;
- исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;
- банки принудительно списывают денежные средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;
- средства попадают к взыскателю долга.
В Министерстве юстиции отмечали, что банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.
При этом исполнитель будет знать, сколько средств на счете и сможет арестовать только нужную сумму, а не все, что есть.
Таким образом, для списания средств требуется решение суда, а сама процедура списания — автоматизированная.
Больше о ПриватБанке
Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перечислили из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.
В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.