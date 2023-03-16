ПриватБанк списывает с пенсионных счетов долги – что известно

Средства могут снять даже с переселенцев

Клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на то, что банк может списать имеющуюся задолженность с пенсионных счетов. Средства могут быть сняты даже с внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом говорится на портале Мinfin.

Подробности

Одна из клиенток ПриватБанка рассказала, что вела предпринимательскую деятельность в Херсонской области, однако из-за угрозы жизни уехала. Находясь на подконтрольной территории, решила официально прекратить ведение бизнеса и закрыть р/счет непосредственно в отделении ПриватБанка.

Однако финучреждение сообщило о задолженности за неуплату эквайринга. Она рассказала, что нет даже объекта торговли и счет к которому привязан терминал закрыт. Но в итоге задолженность была списана с пенсионного счета.

"Что приходит от ПриватБанка: Вами не уплачено за эквайринг... У вас долг... Ответ на емейл ПБ: Опомнитесь... Нет объекта торговли физически... Нет предпринимателя такого, как следствие нет деятельности... Даже счет к которому привязан терминал закрыт. Что имеем: ПриватБанк — в счет задолженности мы залезем в Ваш пенсионный счет и заберем столько, сколько нам нужно. Что и произошло… Вопрос: а что так можно было?", — говорится в сообщении.

Представители "ПриватБанка" не прокомментировали это сообщение.

Какие виды долгов списываются автоматически

Следует отметить, что до войны Министерство юстиции разрешило банкам автоматически списывать со счетов украинцев долги по требованию государственных и частных исполнителей. Ранее эта процедура применялась только в отношении должников по алиментам, однако процедуру расширили на долги за:

жилищно-коммунальные услуги;

штрафы (в частности, за нарушение ПДД);

зарплаты.

Какая предусмотрена процедура списания средств

государственный или частный исполнитель с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства (АССП) направляет в банки требование на получение информации о счетах должника;

банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию;

исполнитель с помощью АСВП направляет в банки, где открыты счета должника, постановление об аресте средств;

банки арестовывают средства и сообщают об этом исполнителе;

исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам;

банки принудительно списывают денежные средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы;

средства попадают к взыскателю долга.

В Министерстве юстиции отмечали, что банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них.

При этом исполнитель будет знать, сколько средств на счете и сможет арестовать только нужную сумму, а не все, что есть.

Таким образом, для списания средств требуется решение суда, а сама процедура списания — автоматизированная.

Больше о ПриватБанке

Напомним, в прошлом году 4,5 миллиона украинцев перечислили из-за границы через сервисы ПриватБанка 9,3 млрд долларов. В общей сложности осуществили более 28 миллионов международных денежных переводов.

В Украине из-за отключения электроэнергии набрала популярность одна из услуг. Граждане чаще пользуются услугой обналичивания на кассах торговых точек через POS-терминалы.