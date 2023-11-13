Криптовалюта в Украине — ПриватБанк и Monobank блокируют счета

Карта Монобанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты украинских банков начали жаловаться на блокировку счетов из-за операций по купле-продаже криптовалют. Известно несколько подобных случаев в государственном финучреждении "Приватбанк" и Monobank.

Об этом говорится в отзывах по деятельности банков на портале Minfin.

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В одном из отзывов отмечается, что государственный ПриватБанк заблокировал счет без уведомления после p2p-операций с криптовалютами.

"Утром заходил в Приват24, было все окей. Захожу в 2 часа дня, а зайти не могу, звонить 3700. Позвонил и ответ бота "С вами разорванные отношения и т.д". Пришел в отделение, сделал заявление, чтобы вернули мои законные средства (жду 2 дня уже).Так же узнать причину я не смог, просто всех сметают под "высокие риски", "террористы", "обман" и т.д. заработать на криптовалюте — то х***н Вам, Вы мошенник, тем более это торговля p2p. Хотя банк пользовался более 10 лет", — говорится в жалобе.

Источник: Минфин

В другой жалобе пользователь описал аналогичную ситуацию со счетом в ПриватБанке после операций с криптовалютами.

"В этом месяце сделал много операций обмена с криптовалютой по p2p-системе на бирже "Байбит" и банк отказал мне в дальнейшем обслуживании и предложил вернуть средства. Но я ничего незаконного не сделал...", — сообщил клиент банка.

Похожая ситуация произошла и со счетом в Monobank.

"Банк заблокировал карту за большие поступления за последние 7 дней. Причем полностью. Оборот средств составлял порядка 40 000 грн за 7 дней", — говорится в сообщении клиента, который опубликовал переписку с банком.

Источник: dev.ua

Объяснение банков

Представители ПриватБанка заявили, что новые правила финмониторинга не применяются, а руководствуются исключительно требованиями действующего законодательства и нормативно-правовыми актами Нацбанка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

В соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" банк, как субъект первичного финансового мониторинга, выявляет финансовые операции, подлежащие финмониторингу.

В Monobank отметили, что приняли решение об отказе в пользовании картой на основе информации из разных проверенных источников. Точную причину отказа не объяснили из-за политики банка.

Деньги с карт обеих банков можно перевести на другие счета украинских финучреждений.

Что еще стоит знать

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили, когда вправе блокировать абсолютно все банковские карты и полностью закрыть счета клиента. Речь идет о нарушениях во время финансового мониторинга.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.