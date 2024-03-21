ПриватБанк запустив доставку карток через Нову пошту в особливі регіони

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" та логістична компанія "Нова пошта" безкоштовно доставлять банківські картки у небезпечні регіони. Клієнти можуть замовити доставку у прифронтові міста та села.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

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Доставка карток ПриватБанку у прифронтові міста та села

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, послуга замовлення карток через застосунок "Приват24" та доставки по всій країні та за кордон через логістичну компанію "Нова Пошта" дає змогу отримати банківське обслуговування всім клієнтам, зокрема тим, які залишаються проживати у прифронтових регіонах, де не функціонують банківські відділення.

"На сьогодні майже 50 тисяч клієнтів ПриватБанку, які проживають у прифронтових містах та селах, вже отримали безкоштовно картки банку з доставкою у відділення чи поштомат Нової Пошти", — йдеться у повідомленні.

Активно замовляють картки з доставкою у прифронтові населені пункти Запорізької області, Дніпропетровської, Херсонської, Донецької області.

Також змога замовити картки онлайн та отримати через курʼєра дозволяє банку полегшити обслуговування маломобільних клієнтів.

Замовити картки можна у застосунку "Приват24", додатково вказавши "доставка курʼєром" у застосунку Нової Пошти адресу проживання чи місця роботи клієнта. Водночас, вартість додаткової послуги курʼєром з'явиться у додатку під час оформлення.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку клієнти можуть отримати приємний бонус за перекази коштів з картки на картку. У рамках "Весняного кешбеку" банк може сумарно подарувати 3 тис. грн.

Раніше у ПриватБанку пояснили, в яких випадках може відбуватися подвійне зняття коштів з рахунків під час оплати товарів. Також уточнили, як клієнтам повернути гроші від неуспішної транзакції.