Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow ПриватБанк та Нова пошта безплатно доставляють картки — де доступна послуга arrow

ПриватБанк та Нова пошта безплатно доставляють картки — де доступна послуга

21 березня 2024 12:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк запустив доставку карток через Нову пошту в особливі регіони
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державна фінустанова "ПриватБанк" та логістична компанія "Нова пошта" безкоштовно доставлять банківські картки у небезпечні регіони. Клієнти можуть замовити доставку у прифронтові міста та села.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Читайте також:

Доставка карток ПриватБанку у прифронтові міста та села

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, послуга замовлення карток через застосунок "Приват24" та доставки по всій країні та за кордон через логістичну компанію "Нова Пошта" дає змогу отримати банківське обслуговування всім клієнтам, зокрема тим, які залишаються проживати у прифронтових регіонах, де не функціонують банківські відділення.

"На сьогодні майже 50 тисяч клієнтів ПриватБанку, які проживають у прифронтових містах та селах, вже отримали безкоштовно картки банку з доставкою у відділення чи поштомат Нової Пошти", — йдеться у повідомленні.

Активно замовляють картки з доставкою у прифронтові населені пункти Запорізької області, Дніпропетровської, Херсонської,  Донецької області.

Також змога замовити картки онлайн та отримати через курʼєра дозволяє банку полегшити обслуговування маломобільних клієнтів.

Замовити картки можна у застосунку "Приват24", додатково вказавши "доставка курʼєром" у застосунку Нової Пошти адресу проживання чи місця роботи клієнта. Водночас, вартість додаткової послуги курʼєром з'явиться у додатку під час оформлення.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку клієнти можуть отримати приємний бонус за перекази коштів з картки на картку. У рамках "Весняного кешбеку" банк може сумарно подарувати 3 тис. грн.

Раніше у ПриватБанку пояснили, в яких випадках може відбуватися подвійне зняття коштів з рахунків під час оплати товарів. Також уточнили, як клієнтам повернути гроші від неуспішної транзакції.

ПриватБанк
Нова пошта
банківські карти
послуги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом