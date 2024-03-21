Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow ПриватБанк и Новая почта бесплатно доставляют карточки — где доступна услуга arrow

ПриватБанк и Новая почта бесплатно доставляют карточки — где доступна услуга

21 марта 2024 12:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк запустил доставку карт через Новую почту в особые регионы
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Государственное финучреждение "ПриватБанк" и логистическая компания "Новая почта" бесплатно доставят банковские карты в опасные регионы. Клиенты могут заказать доставку в прифронтовые города и села.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Читайте также:

Доставка карт ПриватБанка в прифронтовые города и села

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, услуга заказа карточек через приложение "Приват24" и доставки по всей стране и за границу через логистическую компанию "Новая Почта", позволяет получить банковское обслуживание всем клиентам, в том числе тем, кто остается проживать в прифронтовых регионах, где не работают банковские отделения.

"На сегодняшний день почти 50 тысяч клиентов ПриватБанка, проживающих в прифронтовых городах и селах, уже получили бесплатно карты банка с доставкой в отделение или почтомат Новой Почты", — говорится в сообщении.

Активно заказывают карточки с доставкой в прифронтовые населенные пункты Запорожской области, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой области.

Также возможность заказать карты онлайн и получить через курьера позволяет банку облегчить обслуживание маломобильных клиентов.

Заказать карты можно в приложении "Приват24", дополнительно указав "доставка курьером" в приложении Новой Почты адрес проживания или места работы клиента. В то же время, стоимость такой дополнительной услуги курьером появится в приложении во время оформления.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке клиенты могут получить приятный бонус за переводы средств с карты на карту. В рамках "Весеннего кэшбека" банк может суммарно подарить 3 тыс. грн.

Ранее в ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.

ПриватБанк
Новая почта
банковские карты
услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом