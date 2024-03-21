ПриватБанк запустил доставку карт через Новую почту в особые регионы

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" и логистическая компания "Новая почта" бесплатно доставят банковские карты в опасные регионы. Клиенты могут заказать доставку в прифронтовые города и села.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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Доставка карт ПриватБанка в прифронтовые города и села

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, услуга заказа карточек через приложение "Приват24" и доставки по всей стране и за границу через логистическую компанию "Новая Почта", позволяет получить банковское обслуживание всем клиентам, в том числе тем, кто остается проживать в прифронтовых регионах, где не работают банковские отделения.

"На сегодняшний день почти 50 тысяч клиентов ПриватБанка, проживающих в прифронтовых городах и селах, уже получили бесплатно карты банка с доставкой в отделение или почтомат Новой Почты", — говорится в сообщении.

Активно заказывают карточки с доставкой в прифронтовые населенные пункты Запорожской области, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой области.

Также возможность заказать карты онлайн и получить через курьера позволяет банку облегчить обслуживание маломобильных клиентов.

Заказать карты можно в приложении "Приват24", дополнительно указав "доставка курьером" в приложении Новой Почты адрес проживания или места работы клиента. В то же время, стоимость такой дополнительной услуги курьером появится в приложении во время оформления.

Источник: ПриватБанк

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