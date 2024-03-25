Курс валют на 26 марта — доллар резко вырос в стоимости

ПриватБанк и Ощадбанк резко повысили курс доллара — детали
Курс доллара на украинском наличном рынке снова бьет очередные рекорды. На вторник, 26 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил новый официальный курс на историческом уровне.
Об этом сообщают Нацбанк и сайты мониторинга ситуации на валютном рынке.
Курс доллара, евро и злотого
По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:
- доллар — 39,22 грн (+0,32);
- евро — 42,49 12 грн (+0,37);
- злотый — 9,86 75 грн (+0,11).
Курс валют в банках
Как пишет портал Kurs, доллар на наличном рынке активно дорожает. В покупке стоит 38,96 грн (+0,20), в продаже — 39,46 грн (+0,19). Евро в покупке составляет 42,21 грн (+0,14), в продаже — 42,92 грн (+0,11).
ПриватБанк покупает доллар за 38,85 грн (+0,20), продает — за 39,45 грн (+0,20). В Райффайзен Банке в покупке стоит 38,95 грн (+0,05), в продаже — 39,39 грн (+0,09). Ощадбанк доллар покупает за 39,00 грн (+0,10), продает — за 39,55 грн (+0,15).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменниках
По данным портала Minfin, в обменниках доллар покупают дороже — за 39,28 грн (+0,18), продают — за 39,40 грн (+0,15). Евровалюта стоит в покупке 42,75 грн (+0,13), в продаже — 42,95 грн (+0,09).
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Напомним, НБУ усилил поддержку курса гривны с 18 по 22 марта продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи вырос более чем в два раза.
Ранее сообщалось, что Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.
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