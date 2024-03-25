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ПриватБанк и Ощадбанк резко повысили курс доллара — детали

25 марта 2024 22:25
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Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 26 марта — доллар резко вырос в стоимости
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке снова бьет очередные рекорды. На вторник, 26 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил новый официальный курс на историческом уровне.

Об этом сообщают Нацбанк и сайты мониторинга ситуации на валютном рынке.

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По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

  • доллар — 39,22 грн (+0,32);
  • евро — 42,49 12 грн (+0,37);
  • злотый — 9,86 75 грн (+0,11).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, доллар на наличном рынке активно дорожает. В покупке стоит 38,96 грн (+0,20), в продаже — 39,46 грн (+0,19). Евро в покупке составляет 42,21 грн (+0,14), в продаже — 42,92 грн (+0,11).

ПриватБанк покупает доллар за 38,85 грн (+0,20), продает — за 39,45 грн (+0,20). В Райффайзен Банке в покупке стоит 38,95 грн (+0,05), в продаже — 39,39 грн (+0,09). Ощадбанк доллар покупает за 39,00 грн (+0,10), продает — за 39,55 грн (+0,15).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменниках доллар покупают дороже — за 39,28 грн (+0,18), продают — за 39,40 грн (+0,15). Евровалюта стоит в покупке 42,75 грн (+0,13), в продаже — 42,95 грн (+0,09).

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Напомним, НБУ усилил поддержку курса гривны с 18 по 22 марта продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи вырос более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что Нацбанк объяснил детали введения новых требований к операциям по переводу средств. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

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