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ПриватБанк усовершенствовал некоторые услуги для новых клиентов: о чем идет речь

1 марта 2023 09:23
lis.jpg - Ксения Лисновская
ПриватБанк облегчил идентификацию — как быстро стать клиентом благодаря Дія
Финучреждение запустило идентификацию клиентов через Приват24 и Действие
lis.jpg - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает совершенствовать некоторые услуги. Речь идет о процедуре идентификации новых клиентов.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью банка.

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Как теперь будет происходить идентификация

Как отметили в пресс-центре финучреждения, благодаря некоторым обновлениям украинцам станет проще получить статус клиента банка.

Подтвердить личные данные станет легче. Теперь пройти идентификацию можно через мобильное приложение "Приват24". Вся необходимая персональная информация о новых клиентах подтянется из приложения государственных услуг "Дія".

"Стать клиентом ПриватБанка теперь еще легче. Теперь после установки мобильного Приват24 новые клиенты могут удобно подтянуть свои персональные документы из приложения Дія", — говорится в сообщении.

После того, как клиент пройдет идентификацию, останется только открыть Digital карту.

Другие возможности у ПриватБанка

Военные пенсионеры в Украине могут получать выплаты через ПриватБанк. Финучреждение начало эмиссию пенсионных карт для военных пенсионеров.

"ПриватБанк начал эмиссию пенсионных карт для военных пенсионеров, которые теперь, согласно новой редакции Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", могут получать пенсию напрямую через ПриватБанк и пользоваться удобными современными услугами крупнейшего государственного банка" , — говорится в сообщении.

Как оформить карту

Оформление пенсионной карты занимает всего несколько минут: военным пенсионерам необходимо только один раз обратиться в ближайшее отделение ПриватБанка с паспортом и кодом налогоплательщика. После открытия карты остается только подписать заявление на перечисление пенсии на карту банка, по которой банк возьмет на себя все формальности по оформлению соответствующих документов в Пенсионном фонде.

Напомним, ранее мы писали, что у ПриватБанка возникли проблемы с наличной долларовой банкнотой. Клиенты не могут снять в кассах свои валютные сбережения и получить денежные переводы.

В Украине в работе терминалов и банкоматов ПриватБанка участились сбои на фоне отключений электроэнергии. О списании средств со счетов и их невыдаче жалуются клиенты.

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