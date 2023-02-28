ПриватБанк изменил процесс идентификации новых пользователей через мобильное приложение и "Дію"

ПриватБанк

Государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" запустило идентификацию новых клиентов через мобильное приложение "Приват24" и "Дію". Стать пользователем банка теперь легче.

Об этом сообщает PrivatBank insider.

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"Теперь после установки мобильного Приват24 новые клиенты могут удобно подтянуть свои персональные документы из приложения Дія. После прохождения идентификации остается только открыть Digital карту — и можно начать пользоваться всеми преимуществами Приват24", — говорится в сообщении.

Напомним, государственное финансовое учреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать банковские карты с "целью безопасности". В этом случае заморозили счет волонтерам.

Также мы писали, что раньше клиенты ПриватБанка жаловались, что банк блокирует банковские счета. Речь идет о тех, кто зарегистрирован на оккупированных территориях.

Добавим, ПриватБанк, национализированный в конце 2014 года, продолжает возвращать долги, в которые влезли бывшие владельцы. Финучреждение пытается получить 4,3 млрд грн долга от компании "Новофарм".