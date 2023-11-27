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ПриватБанк уточнил сроки возврата отмененных платежей — что нужно знать

27 ноября 2023 09:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Клиентам ПриватБанка объяснили, почему задерживается возврат отмененных платежей
Банковская карта. Фото: privatbank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В государственном "ПриватБанке" уточнили сроки возврата отмененных платежей. Клиенты жалуются, что долго не могут вернуть денежные средства после отмененных транзакций.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Проблемы с возвратом платежей

Как говорится в одном из отзывов клиентов банка, финучреждение держит деньги от отмененной транзакции в резерве и уже несколько раз переносило сроки возврата на банковскую карту.

 

ПриватБанк
Источник: Минфин

Объяснение ПриватБанка

В банке ответили, что при оплате картой происходит множество операций, на которые идет определенное время.

В частности, сразу после считывания банковской карты терминалом или ввода ее реквизитов на сайте в интернете банк-эквайер, владеющий терминалом или осуществляющий обслуживание онлайн-магазина, посылает информацию в платежную систему для проведения авторизации.

После чего платежная система должна перенаправить сведения банку-эмитенту (банк, выпустивший платежную карту), предварительно проведя проверку безопасности соответствующей финансовой операции.

Как только банк-эмитент получит информацию об операции, сразу проверит возможность проведения транзакции (лимит, баланс банковской карты, блокировка, корректность введенной информации по карте: ПИН-код/CVC2/срок действия). О результате проверки (одобрения отказа) клиентов сообщают в Приват24.

В случае, если операция одобрена, то на карте заблокируются деньги на сумму, отправленную эквайером. Само списание состоится позже, его сроки зависят от платежной системы, региона, где происходила операция, типа финансовой операции.

В ПриватБанке отметили, что чаще всего на такие ситуации уходит несколько дней с момента проведения. Средства сначала блокируются, после проверки разблокируются.

Как правило, деньги возвращают на баланс карты клиенту в течение 11 дней.

Больше о ПриватБанке

Напомним, ПриватБанк обновил некоторые правила валютного обмена изношенных или поврежденных купюр. Теперь банк принимает такие деньги на инкассо, то есть за дополнительную плату.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

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