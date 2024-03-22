ПриватБанк лідирує в ТОП-5 фінустанов, що судяться з клієнтами

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Експерти назвали п'ять українських банків, які найчастіше судяться з клієнтами. Більшість судових процесів стосується повернення невеликих сум за споживчими кредитами.

Про це розповів адвокат Станіслав Ліфлянчик, пише Informator.ua.

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Загалом у судовому реєстрі налічується більш ніж один мільйон документів, що пов’язані із судами фінустанов проти власних клієнтів. Левова частка припадає на справи щодо повернення банками кредитів. Проте, за статистикою попереднього року, тільки 6% боргів погасили, у 2022-му — 5%.

Для підрахунку взяли функціональні банки, яких налічується 63. При цьому банкам вдається повертати далеко не всі суми, сама кредитна політика банків не сприяє поверненню боргів.

Лідирує за кількістю судових справ найбільша державна українська фінустанова — ПриватБанк. Банком порушено 660 тисяч справ. З них 269,2 тис. справ розпочали з 2019 року.

Далі йде Універсал Банк — більш ніж 63 тисячі справ, за ліцензією якого працює Монобанк Олега Гороховського. Тобто удесятеро менше, аніж у Приваті. З них активні процеси — це близько 8 тисяч справ, близько однієї тисячі справ стосуються банкрутства фізосіб. Порогом для стягнення коштів є сума від 10 тис. грн. В Універсал Банку — 56 тис. 429 справ з початку 2019 року.

"Універсал Банк недоотримує частину коштів за виданими кредитами, бо Monobank –— це "банк у телефоні", вони нічого з боржником не підписують", — зауважив юрист.

На третій сходинці — "Акцент Банк" ("А-Банк") братів Григорія та Ігоря Суркісів. Раніше він належав ПриватБанку. Там налічується 32,9 тис. справ проти клієнтів.

Четверте місце за Sense Bank (колишній "Альфа-Банк") — 26,1 тис. судових документів. У липні 2023-го перейшов у власність держави, а до того належав люксембурзькій ABH Holding SA, власниками були російські олігархи Михайло Фрідман, Андрій Косогов, Петро Авен.

Замикає п’ятірку лідерів фінустанова найбагатшого українця Ріната Ахметова — ПУМБ ("Перший український міжнародний банк). Там налічується 20,8 тис.документів у судових позовах.

Примітно те, що державний Ощадбанк — на дев'ятій сходинці у рейтингу. В його активі 10,4 тис. судових справ.

"Насправді банкам не так легко стягнути борги з клієнтів. У ПриватБанку та Монобанку система кредитування передбачає овердрафти (людина може використати більше грошей, ніж є на рахунку. — Ред.). Спеціально людину переконують відкрити кредитну картку, потім людина починає витрачати невеликі суми на побутові потреби. Скоріше за все, фінансова грамотність у клієнтів не надто висока. І починаються ризики, дрібні кредити не повертаються, бо вони споживацькі. Плюс те, що банк часто не йде назустріч клієнту, щоб провести розстрочку сплати боргу. У судах справи далеко не завжди закінчуються на користь банку", — додав адвокат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, держфінустанова "ПриватБанк" та логістична компанія "Нова пошта" безплатно доставлять банківські картки у небезпечні регіони. Клієнти можуть замовити доставку у прифронтові міста та села.

Також ми писали, що у ПриватБанку клієнти можуть отримати приємний бонус за перекази коштів з картки на картку. У рамках "Весняного кешбеку" банк може сумарно подарувати 3 тис. грн.