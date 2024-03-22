ПриватБанк лидирует в ТОП-5 финучреждений, которые судятся с клиентами

Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эксперты назвали пять украинских банков, которые чаще всего судятся с клиентами. Большинство судебных процессов касается возврата небольших сумм по потребительским кредитам.

Об этом рассказал адвокат Станислав Лифлянчик, пишет Informator.ua.

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Всего в судебном реестре насчитывается более одного миллиона документов, связанных с судами финучреждений против собственных клиентов. Львиная доля приходится на дела по возврату банками кредитов. Однако по статистике предыдущего года только 6% долгов погасили, в 2022-м — 5%.

Для подсчета взяли функционирующие банки, которых насчитывается 63. При этом банкам удается возвращать далеко не все суммы, сама кредитная политика банков не способствует возврату долгов.

Лидирует по количеству судебных дел крупнейшее государственное украинское финучреждение — ПриватБанк. Банком возбуждено 660 тысяч дел. Из них 269,2 тыс. дел начали с 2019 года.

Далее следует Универсал Банк — более 63 тысяч дел, по лицензии которого работает Монобанк Олега Гороховского. То есть в десять раз меньше, чем в Привате. Из них активные процессы — около 8 тысяч дел, одна тысяча дел касается банкротства физлиц. Порогом для взыскания средств есть сумма от 10 тыс. грн. В Универсал Банке 56 тыс. 429 дел с начала 2019 года.

"Универсал Банк недополучает часть средств по выданным кредитам, потому что Monobank — это "банк в телефоне", они ничего с должником не подписывают", — отметил юрист.

На третьей строчке — "Акцент Банк" ("А-Банк") братьев Григория и Игоря Суркисов. Раньше он принадлежал ПриватБанку. Там насчитывается 32,9 тыс. дел против клиентов.

Четвертое место за Sense Bank (бывший "Альфа-Банк") — 26,1 тыс. судебных документов. В июле 2023 года перешел в собственность государства, а до этого принадлежал люксембургской ABH Holding SA, владельцами были российские олигархи Михаил Фридман, Андрей Косогов, Петр Авен.

Замыкает пятерку лидеров финучреждение самого богатого украинца Рината Ахметова — ПУМБ ("Первый украинский международный банк"), где насчитывается 20,8 тыс. документов в судебных исках.

Примечательно, что государственный Ощадбанк — на девятой строчке в рейтинге. В его активе 10,4 тысячи судебных дел.

"На самом деле банкам не так легко взыскать долги с клиентов. В ПриватБанке и Монобанке система кредитования предусматривает овердрафты (человек может использовать больше денег, чем есть на счете. — Ред.). Специально человека убеждают открыть кредитную карту, затем человек начинает тратить небольшие суммы на бытовые нужды. Скорее всего, финансовая грамотность у клиентов не слишком высокая. И начинаются риски, мелкие кредиты не возвращаются, потому что они потребительские. Плюс то, что банк часто не идет навстречу клиенту, чтобы провести рассрочку уплаты долга. В судах дела далеко не всегда заканчиваются в пользу банка", — добавил адвокат.

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждение "ПриватБанк" и логистическая компания "Новая почта" бесплатно доставят банковские карты в опасные регионы. Клиенты могут заказать доставку в прифронтовые города и села.

Также мы писали, что в ПриватБанке клиенты могут получить приятный бонус за перевод средств с карты на карту. В рамках "Весеннего кэшбека" банк может суммарно подарить 3 тыс. грн.