ПриватБанк виграв у мільярдній справі проти ексвласників — деталі

Суд скасував рішення про банкрутство компанії, яка має борг перед банком

Апеляційний суд скасував рішення про банкрутство компанії, створеної колишніми власниками ПриватБанку. Вона заборгувала 2,6 млрд гривень.

Про таке рішення Центрального апеляційного господарського суду Дніпра повідомляє пресслужба банку.

Деталі справи

Як зазначається, скасував ухвалу про визнання банкрутом компанії "Монтана-Естейт", яка раніше мала назву "Приватофіс".

Компанію створили у 2005 році колишні власники ПриватБанку. На неї були записані права власності на кілька сотень відділень банку по всій країні. Вона ж виступала поручителем із кредиту рефінансування НБУ у 2009 році, який банку потрібно повертати у 2020 році.

2021-го розмір кредитного боргу "Приватофісу" перед банком становив 2,9 млрд гривень. ПриватБанк ухвалив рішення ініціювати процедуру банкрутства компанії, проте арбітражний керуючий визнав кредитні вимоги частково на суму 1,6 млрд гривень, а суд визнав боржника банкрутом.

У ПриватБанку вважають, що колишні власники "Приватофісу" намагалися незаконно уникнути сплати багатомільярдної заборгованості.

Сукупно ПриватБанк має понад 500 судових справ із ексвласниками та пов'язаними з ними компаніями.

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