ПриватБанк виграв у мільярдній справі проти ексвласників: деталі
Апеляційний суд скасував рішення про банкрутство компанії, створеної колишніми власниками ПриватБанку. Вона заборгувала 2,6 млрд гривень.
Про таке рішення Центрального апеляційного господарського суду Дніпра повідомляє пресслужба банку.
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Деталі справи
Як зазначається, скасував ухвалу про визнання банкрутом компанії "Монтана-Естейт", яка раніше мала назву "Приватофіс".
Компанію створили у 2005 році колишні власники ПриватБанку. На неї були записані права власності на кілька сотень відділень банку по всій країні. Вона ж виступала поручителем із кредиту рефінансування НБУ у 2009 році, який банку потрібно повертати у 2020 році.
2021-го розмір кредитного боргу "Приватофісу" перед банком становив 2,9 млрд гривень. ПриватБанк ухвалив рішення ініціювати процедуру банкрутства компанії, проте арбітражний керуючий визнав кредитні вимоги частково на суму 1,6 млрд гривень, а суд визнав боржника банкрутом.
У ПриватБанку вважають, що колишні власники "Приватофісу" намагалися незаконно уникнути сплати багатомільярдної заборгованості.
Сукупно ПриватБанк має понад 500 судових справ із ексвласниками та пов'язаними з ними компаніями.