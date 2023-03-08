ПриватБанк выиграл в миллиардном деле против экс-владельцев — детали

Суд отменил решение о банкротстве компании, имеющей долг перед банком

Апелляционный суд отменил решение о банкротстве компании, созданной бывшими владельцами ПриватБанка. Она задолжала 2,6 млрд гривен.

О таком решении Центрального апелляционного хозяйственного суда Днепра сообщает пресс-служба банка.

Детали дела

Как отмечается, суд отменил постановление о признании банкротом компании "Монтана-Эстейт", ранее называвшейся "Приватофис".

Компанию создали в 2005 году бывшие владельцы ПриватБанка. На нее были записаны права собственности на несколько сотен отделений банка по всей стране. Она выступала поручителем по кредиту рефинансирования НБУ в 2009 году, который банку нужно было возвращать в 2020 году.

В 2021 году размер кредитного долга "Приватофиса" перед банком составил 2,9 млрд гривен. ПриватБанк принял решение инициировать процедуру банкротства компании, однако арбитражный управляющий признал кредитные требования частично на сумму 1,6 млрд гривен, а суд признал должника банкротом.

В ПриватБанке считают, что бывшие владельцы "Приватофиса" пытались незаконно избежать уплаты многомиллиардной задолженности.

Совокупно ПриватБанк имеет более 500 судебных дел с экс-владельцами и связанными с ними компаниями.

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