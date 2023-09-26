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ПриватБанк установил единые тарифы на SWIFT-переводы: детали

26 сентября 2023 11:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк установил единые тарифы на SWIFT-переводы — детали
Приложение "Приват24". Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" обновило правила по SWIFT-переводам. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

Об этом информирует пресс-центр ПриватБанка.

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Подробнее об изменениях

Как отмечают в пресс-службе, теперь на зарубежные и внутренние переводы будет распространяться единый тариф — 0,5% от суммы, однако не менее 5 UAH и не более 100 USD (в гривневом эквиваленте по курсу Национального банка Украины).

По словам члена правления по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, единый тариф для SWIFT-переводов внутри страны вдвое ниже ранее действующего, а максимальная сумма комиссии уменьшена в пять раз.

Также банк не начисляет комиссии за отправку SWIFT-переводов на покупку товаров для Вооруженных сил Украины и оплату лечения.

Кроме того, ПриватБанк сделал более удобным управление денежными и SWIFT-переводами через приложение "Приват24".

"Новый функционал меню "Переводы" позволяет в Архиве переводов за пару кликов повторить отправку ранее проведенного перевода, вернуть или откорректировать перевод", — добавили в пресс-службе.

Получение SWIFT-переводов

Как говорится на портале банка, для получения SWIFT-перевода необходимо передать отправителю полные реквизиты карты, которые можно сформировать в приложении "Приват24".

Валютные переводы можно получать на гривневые карты по курсу на день зачисления. Комиссия за отправку перевода ложится на плечи отправителя.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" продолжают жаловаться на выдачу "изношенной валюты". Представители банка объяснили, как в таком случае поступать.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) ужесточил требования к переводам наличных денег через терминалы самообслуживания. Они касаются поставщиков платежных услуг и их коммерческих агентов.

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