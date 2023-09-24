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ПриватБанк видає українцям "зношену валюту": як діяти

24 вересня 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк видає українцям зношену валюту — що робити клієнтам
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" продовжують скаржитися на видачу "зношеної валюти". Представники банку пояснили, як у такому випадку діяти.

Про це йдеться на порталі відгуків про роботу банків Minfin.

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Детальніше про проблеми з валютою

Як випливає зі скарги клієнта, йому в "ПриватБанку" щоразу пропонують "старі" долари, які потім під час розрахунків відмовляються приймати. Він попросив порадити, як замовити валюту належної якості.

"Я хочу зняти замовлені долари, але нового зразку, не потерті, на видачу пропонують лише "поганої якості", які ніхто потім не хоче приймати. Яким чином їх замовити, щоб не бігати по 10 днів не перезамовляти валюту, а прийти і зняти нормальні купюри? Дякую", — йдеться у повідомленні.

Пояснення від ПриватБанку

Представники "Приватбанку" відповіли, зазначивши, що клієнти можуть отримувати готівку у касі без попереднього замовлення тільки за її наявності в обігу каси. При цьому додатково для задоволення потреб якнайбільшої кількості клієнтів у застосунку "Приват24" передбачена можливість попереднього замовлення готівки на будь-яке зручне відділення.

Водночас, важливим є те, що клієнтам під час замовлення не надано право обирати рік виготовлення купюр. Всі видані банком купюри — платіжні й перебувають в обігу.

У фінустанові порадили у разі невдоволення якістю купюр — відмовитися від купівлі. Інших варіантів не передбачено.

"Під час видачі пропонуються платіжні купюри. Банкноти доларів США, які були емітовані з 1996 по 2013 рік, знаходяться в обігу в Україні і виведення з обігу таких банкнот не заплановано найближчим часом. У разі, якщо вас не задовольнив стан купюри, ви можете відмовитись її приймати", — наголосили у ПриватБанку.

 

ПриватБанк
Джерело: Minfin

Покарання за відмову в обміні валюти

Влітку 2023 року Національний банк зобов'язав учасників ринку приймати потерті або старі купюри від населення під час обміну. Регулятор заявив, що відмову розцінюватиме як потенційну ознаку шахрайської діяльності.

Також встановив такі штрафи: 

  • для банків — до 400 тис. грн (планують збільшити покарання за суттєві порушення);
  • для небанківських фінустанов — до 5% від розміру власного капіталу установи.

Громадян закликали скаржитися на проблему, звернувшись до керівництва банку чи обмінника. Якщо не буде реакції, то до Національного банку. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) посилив вимоги до переказів готівкових грошей через термінали самообслуговування. Вони стосуються надавачів платіжних послуг та їхніх комерційних агентів.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) посилив покарання банків за порушення правил у питанні протидії відмиванню коштів, одержаних протиправним шляхом, та валютного законодавства. Регулятор очікує, що це підвищить відповідальність фінустанов.

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