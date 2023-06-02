ПриватБанк заявил о запуске спецкарт єОздоровлення

Отделение финучреждения ПриватБанк. Фото: Новини. LIVE

Государственное финучреждение "ПриватБанк" заявило о присоединении к проекту "єОздоровлення", в рамках которого украинцы будут получать средства на отдых детей. В связи с этим банк выпустил специальные карты.

Об этом сообщил отдел связей с общественностью ПриватБанка.

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Детали проекта "єОздоровлення"

Как отметили в банке, речь идет о запуске в Украине нового подхода в финансировании оздоровления детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке. С июня 2023 года заработает механизм "Деньги ходят за ребенком", в рамках которого будут выделять по 14 тыс. грн на детей в возрасте от 6 до 18 лет. На эти средства родители смогут выбрать лучший вариант для своего ребенка.

Родители детей, имеющие право на такую помощь, смогут открывать специальные карты в любом отделении по всей стране. Такие карты будут иметь специальный режим использования — деньги можно снять исключительно на приобретение путевок.

Кто будет иметь право на получение денег

Как отмечали ранее в Министерстве социальной политики Украины, в этом году средства будут предоставляться семьям с детьми, оказавшимися в сложных жизненных условиях:

проживающих на территории деоккупированной/находящейся в зоне активных боевых действий, на границе с РФ;

малообеспеченные с детьми, которые являются лицами с инвалидностью, или дети из многодетных семей.

Оформить получение помощи можно через мобильное приложение госуслуг "Дія". Там должна появиться информация о таком праве.

Приобрести путевки на оздоровление или отдых можно в лагерях карпатского региона:

Львовская обл.;

Ивано-Франковская обл.;

Закарпатская обл.;

Черновицкая обл.;

Тернопольская обл.

Напомним, неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).