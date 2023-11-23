Приват24 отримав ще один новий корисний сервіс для клієнтів

Застосунок ПриватБанку. Фото: PrivatBank

Державна фінустанова "ПриватБанк" запустила новий сервіс, що стосується страхування. Він дозволить керувати страховками через мобільний застосунок або вебверсію "Приват24".

Про це поінформував пресцентр банку у Telegram-каналі.

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Як зазначили у фінустанові, оскільки ПриватБанк розширив можливості сервісу страхування для клієнтів, ті, хто придбав страхові поліси через банк, зможуть управляти ними у мобільному застосунку чи на порталі Приват24.

Нова послуга покликана зробити швидкою та зручною комунікацію зі страховими компаніями. Завдяки сервісу у застосунку Приват24 можна буде:

дистанційно заявити про страховий випадок;

надати необхідні документи;

отримати грошову компенсацію від страхової компанії.

Також у застосунку оновлюватимуть інформацію про кожен крок розгляду клієнтських заяв страховими компаніями.

"На сьогодні онлайн-врегулювання у "Приват24" доступне за основними видами страхування майна, здоровʼя, а також страхування кредитного ліміту, комунальних платежів та страхування від шахрайства", — резюмували у банку.

Джерело: ПриватБанк

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Нагадаємо, раніше ПриватБанк запустив акцію перед різдвяно-новорічними святами для своїх клієнтів. У її рамках можна отримати цінні подарунки.

Також ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс, де клієнти зможуть повідомляти про випадки шахрайства. Їм нададуть допомогу у застосунку "Приват24".