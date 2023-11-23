Приват24 получил новый полезный сервис для клиентов

Приложение ПриватБанка. Фото: PrivatBank

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис, касающийся страхования. Он позволит управлять страховками через мобильное приложение или вебверсию "Приват24".

Об этом сообщил пресс-центр банка в Telegram-канале.

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Сервис страхования в Приват24

Как отметили в финучреждении, поскольку ПриватБанк расширил возможности сервиса страхования для клиентов, купивших страховые полисы через банк, они смогут управлять ими в мобильном приложении или на портале Приват24.

Новая услуга призвана сделать быстрой и удобной коммуникацию со страховыми компаниями. Благодаря сервису в Приват24 можно будет:

дистанционно заявить о страховом случае;

предоставить необходимые документы;

получить денежную компенсацию от страховой компании

Также в приложении будут обновляться информация о каждом шаге рассмотрения клиентских заявлений страховыми компаниями.

"На сегодняшний день онлайн-урегулирование в "Приват24" доступно по основным видам страхования имущества, здоровья, а также страхованию кредитного лимита, коммунальных платежей и страхованию от мошенничества", — резюмировали в банке.

Источник: ПриватБанк

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Напомним, ранее ПриватБанк запустил акцию перед рождественско-новогодними праздниками для своих клиентов. В ее рамках можно получить ценные подарки.

Также мы писали, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты могут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".