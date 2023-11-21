Приват24 получил новый сервис для борьбы с мошенничеством — как будет работать

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Антимошеннический сервис в ПриватБанке

Как отмечают в ПриватБанке, новый сервис позволит украинцам оперативно сообщать об инцидентах с мошенничеством. Специалисты мгновенно окажут помощь или дадут консультацию.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Дмитрия Мусиенко, новый сервис призван помочь гражданам в стрессовых ситуациях и снизить потенциальный ущерб от мошенничества из-за оперативного внедрения блокирующих действий со стороны банка.

"Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, помогающие противодействовать мошенникам, теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором", — отметил он.

Антимошеннический сервис в Приват24 будет автоматически включать все необходимые меры для предотвращения дальнейших попыток мошенничества и минимизации рисков для клиентов, а в некоторых случаях автоматически будет создавать заявки на возврат денег.

Как воспользоваться сервисом в Приват24

Новый сервис доступен в мобильном приложении "Приват24" в меню "Коммуникации". Для получения помощи от банка, если исчезли средства с карты, не получен оплаченный товар или ненамеренно осуществлена передача персональных данных мошенникам, необходимо только ответить на простые вопросы в пункте "Сообщить о мошенничестве".

Также клиенты с помощью нового сервиса могут сообщать о мошеннических (фишинговых) сайтах, подозрительных телефонных номерах.

Источник: Приватбанк

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Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о рекордном количестве некоторых новых счетов, открытых украинцами в октябре 2023 года. Понятно, с чем может быть связана такая динамика.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.