Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow ПриватБанк запустил антимошеннический сервис — как будет работать arrow

ПриватБанк запустил антимошеннический сервис — как будет работать

21 ноября 2023 08:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Приват24 получил новый сервис для борьбы с мошенничеством — как будет работать
Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Об этом информирует пресс-служба банка.

Читайте также:

Антимошеннический сервис в ПриватБанке

Как отмечают в ПриватБанке, новый сервис позволит украинцам оперативно сообщать об инцидентах с мошенничеством. Специалисты мгновенно окажут помощь или дадут консультацию.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Дмитрия Мусиенко, новый сервис призван помочь гражданам в стрессовых ситуациях и снизить потенциальный ущерб от мошенничества из-за оперативного внедрения блокирующих действий со стороны банка.

"Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, помогающие противодействовать мошенникам, теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором", — отметил он.

Антимошеннический сервис в Приват24 будет автоматически включать все необходимые меры для предотвращения дальнейших попыток мошенничества и минимизации рисков для клиентов, а в некоторых случаях автоматически будет создавать заявки на возврат денег.

Как воспользоваться сервисом в Приват24

Новый сервис доступен в мобильном приложении "Приват24" в меню "Коммуникации". Для получения помощи от банка, если исчезли средства с карты, не получен оплаченный товар или ненамеренно осуществлена передача персональных данных мошенникам, необходимо только ответить на простые вопросы в пункте "Сообщить о мошенничестве".

Также клиенты с помощью нового сервиса могут сообщать о мошеннических (фишинговых) сайтах, подозрительных телефонных номерах.

 

ПриватБанк
Приватбанк
Источник: Приватбанк

Больше о ПриватБанке

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о рекордном количестве некоторых новых счетов, открытых украинцами в октябре 2023 года. Понятно, с чем может быть связана такая динамика.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках - 80x80

Продают ли украинцам гуманитарку — как проверить иностранные медицинские препараты в аптеках

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме