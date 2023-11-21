Приват24 получил новый сервис для борьбы с мошенничеством — как будет работать

ПриватБанк запустил антимошеннический сервис — как будет работать
Государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".
Об этом информирует пресс-служба банка.
Антимошеннический сервис в ПриватБанке
Как отмечают в ПриватБанке, новый сервис позволит украинцам оперативно сообщать об инцидентах с мошенничеством. Специалисты мгновенно окажут помощь или дадут консультацию.
По словам члена правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Дмитрия Мусиенко, новый сервис призван помочь гражданам в стрессовых ситуациях и снизить потенциальный ущерб от мошенничества из-за оперативного внедрения блокирующих действий со стороны банка.
"Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, помогающие противодействовать мошенникам, теперь клиентам, которые столкнулись с мошенничеством, не нужно звонить в банк и ждать соединения с оператором", — отметил он.
Антимошеннический сервис в Приват24 будет автоматически включать все необходимые меры для предотвращения дальнейших попыток мошенничества и минимизации рисков для клиентов, а в некоторых случаях автоматически будет создавать заявки на возврат денег.
Как воспользоваться сервисом в Приват24
Новый сервис доступен в мобильном приложении "Приват24" в меню "Коммуникации". Для получения помощи от банка, если исчезли средства с карты, не получен оплаченный товар или ненамеренно осуществлена передача персональных данных мошенникам, необходимо только ответить на простые вопросы в пункте "Сообщить о мошенничестве".
Также клиенты с помощью нового сервиса могут сообщать о мошеннических (фишинговых) сайтах, подозрительных телефонных номерах.
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Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о рекордном количестве некоторых новых счетов, открытых украинцами в октябре 2023 года. Понятно, с чем может быть связана такая динамика.
Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.
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