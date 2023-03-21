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Призначення субсидій на літо: чому частина пенсіонерів втратить допомогу

21 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Субсидії у літній період — чому частина пенсіонерів втратить допомогу
Доходи деяких пенсіонерів зросли після індексації у березні
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні частина пенсіонерів може втратити право на житлову субсидію на літній період. Під час її призначення братимуть до уваги доходи у місяці, коли була проведена індексація пенсій.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Як призначатимуть субсидію на літо

У ПФУ пояснили пенсіонерам, за який період будуть відносити до доходу домогосподарства пенсію під час призначення державної допомоги на оплату комунальних послуг з початку неопалюваного сезону.

Так, у разі призначення субсидії з травня по вересень 2023 року сукупний дохід враховуватимуть за ІІІ-ІV квартал попереднього календарного року.

Доходи у вигляді пенсії враховуватимуть за березень поточного року. Тобто під час розрахунку субсидії на літній (неопалювальний) період буде врахована березнева пенсійна виплата.

Хто має право на субсидію

Отримати право житлову субсидію за критеріями Міністерства соцполітики можуть родини, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша визначеного для них обов’язкового комунального платежу.

Відсоток платежу розраховують за встановленою формулою і залежить він виключно від доходів родини. Визначають середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, який ділять на кількість членів домогосподарства.

Встановлюють середньомісячний дохід на одну особу та ділять на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається житлова субсидія.

Одержаний результат ділять на два, а потім множать на 20%. Так визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу. Після чого розраховують вже розмір обов’язкової частини комунального платежу. Обов’язковий відсоток платежу множать на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Відтак, якщо дохід після індексації пенсії виявиться достатнім для оплати комунальних послуг — пенсіонер не отримає права на державну допомогу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами експерта із соціальних питань Андрія Павловського, на фінансування субсидій у 2023-му спрямують на 9,2% менше коштів.

Також ми писали, що в Україні субсидія, яку не нададуть без подання декларації, є безповоротною адресною державною допомогою споживачам, які самостійно не можуть розраховуватися за комунальні послуги. Водночас законодавством передбачені випадки, коли виплати можуть частково забрати.

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