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Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

21 марта 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в летний период — почему часть пенсионеров лишится помощи
Доходы некоторых пенсионеров выросли после индексации в марте
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине часть пенсионеров может лишиться права на жилищную субсидию на летний период. При ее назначении будут учитываться доходы за месяцы, когда была проведена индексация пенсий.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Как будут назначать субсидию на лето

В ПФУ объяснили пенсионерам, за какой период будут относить к доходу домохозяйства пенсию при назначении государственной помощи на оплату коммунальных услуг с начала неотапливаемого сезона.

Так, в случае назначения субсидии с мая по сентябрь 2023 года совокупный доход будут учитывать за ІІІ-ІV квартал предыдущего календарного года.

Доходы в виде пенсии будут учитывать за март текущего года. То есть при расчете субсидии на летний (неотапливаемый) период будет учтена мартовская пенсионная выплата.

Кто имеет право на субсидию

Получить право жилищной субсидии по критериям Министерства соцполитики могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного коммунального платежа.

Процент платежа рассчитывается по установленной формуле и зависит он исключительно от доходов семьи. Определяют среднемесячный совокупный доход домохозяйства, который делится на количество членов домохозяйства.

Устанавливают среднемесячный доход на одного человека и делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный на 1 января года, из которого назначается жилищная субсидия.

Полученный результат делят на два, а затем умножают на 20%. Так определяется процент среднемесячного совокупного дохода. После чего рассчитывают уже размер обязательной части коммунального платежа. Обязательный процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.

Следовательно, если доход после индексации пенсии окажется достаточным для оплаты коммунальных услуг — пенсионер не получит права на государственную помощь.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам эксперта по социальным вопросам Андрея Павловского, на финансирование субсидий в 2023-м направят на 9,2% меньше средств.

Также мы писали, что в Украине субсидия, которую не предоставят без подачи декларации, является безвозвратной адресной государственной помощью потребителям, которые самостоятельно не могут рассчитываться за коммунальные услуги. В то же время, законодательством предусмотрены случаи, когда выплаты могут частично забрать.

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