Опалювальний сезон в Україні — у Нафтогазі розповіли, коли завершиться

Опалення в оселях вимкнуть на початку квітня

В Україні опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць. Опалення в оселях вимкнуть на початку квітня.

Про це розповів голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов під час ефіру телемарафону "Єдині новини".

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Як зауважив Чернишов, опалення вимкнуть тільки-но дозволятиме температура повітря.

"Є надії, що зможемо це зробити на самому початку квітня. Але якщо буде холодно, то теплопостачання продовжуватиметься. Але ми маємо усвідомлювати, що потрібно економити", — зазначив він.

Також Чернишов запевнив, що Україна забезпечена достатніми запасами природного газу на опалювальний сезон, хоч хотіли б завершити його якомога раніше. Водночас він попросив українців дбайливо користуватися опаленням та за можливості заощадливо.

Варто зауважити, що рік тому опалювальний сезон в країні завершився 28 березня.

Що ще варто знати

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

Як раніше зазначав Чернишов, цього року Нафтогаз планує наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту.

Також ми писали, що в Давосі на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) Україні вдалося домовитися про закупівлі додаткового обсягу природного газу. Домовлено про фінансування.

Нагадаємо, найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.