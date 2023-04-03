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Назначение жилищных субсидий: кто из украинцев может потерять в апреле

3 апреля 2023 18:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Субсидии в Украине — кто из украинцев может потерять в апреле
Специалисты рассказали, что делать, чтобы в дальнейшем получать госпомощь
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине апрель является последним месяцем, в котором государство будет выплачивать ранее назначенные жилищные субсидии. Специалисты рассказали, что делать, чтобы их не лишиться в новом сезоне.

Об этом сообщает профильное издание "ГазПравда".

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Кто может потерять помощь

Как отмечается, для всех домохозяйств, получающих субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок ее назначения истекает в апреле этого года. При переназначении у украинцев могут забрать право на субсидию, если у них будет задолженность по коммунальным платежам. Чтобы не потерять государственную помощь, нужно рассчитаться с долгами в течение текущего месяца.

Так, жилищную субсидию не назначают при наличии просроченной более трех месяцев задолженности по оплате коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек, а общая сумма — более 680 гривен.

Также потребителя могут не только лишить субсидии, но и обязать вернуть ранее выплаченные денежные средства. Это может быть в случае, если владелец счета не сообщил о возникновении обстоятельств, влияющих на пересмотр размера жилищной субсидии или право ее получать. На уведомления о таких случаях выделяют 30 дней.

Также выплаты следует вернуть, если в заявлении о получении субсидии указаны ложные сведения.

Таким образом, осуществляется контроль целевого использования средств получателями государственной помощи.

При этом во время военного положения правила платы за жилищно-коммунальные услуги стали более лояльными: должников не штрафуют и не прекращают предоставление им соответствующих услуг.

Переназначение субсидии

При оформлении субсидии необходимо будет предоставить все коммунальные платежки, подтверждающие отсутствие задолженности.

Если потребителю коммунуслуг отказали в предоставлении жилищной субсидии, он может подать еще одно заявление. В нем должны быть указаны услуги, по которым отсутствует задолженность по оплате.

Также должники могут получить субсидию, если заключат договор о реструктуризации долга. Им надо заключить с поставщиками коммунальных услуг договора о ежемесячном равномерном погашении реструктуризированной задолженности и своевременной оплате текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. Должна подорожать электроэнергия, природный газ и вода.

Также ранее в Нафтогазе рассказали, когда в Украине завершится отопительный сезон. При этом отопление в домах уже постепенно выключают в разных городах.

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