Ощадбанк запропонував знижки на продукти для власників карток

Оплата карткою. Фото: tax.gov.ua

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" можуть отримати знижки під час купівлі продуктів у магазині. В рамках акції можна платити до 50% менше.

Про це йдеться на офіційній сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як зазначають у пресслужбі, громадяни ще мають шанс встигнути закупитись продуктами за дуже вигідними цінами.

Акція, останній день якої сьогодні добігає кінця, доступна для власників цифрових карт Visa від Ощадбанку.

Громадяни, які не мають такої карти можуть оперативно оформити її в онлайн через чат-бот "Ощаду" та вирушати за закупками.

Знижки для клієнтів фінустанови діють тільки у мережі супермаркетів АТБ.

У банку зауважили, що також цифрова карта буде корисна у повсякденні, оскільки надасть можливість:

мати знижку у 5% на всі акційні товари;

купувати товари зі списку акційних за зниженою вартістю;

безплатно знімати готівку чи здійснювати грошові перекази до 20 тис. гривень на місяць.

"Кожна покупка буде вигідною, якщо оплачувати її карткою від мого банку та Visa", — додали в Ощадбанку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк запровадив інноваційну послугу поповнення банківських карток через власну POS-термінальну мережу на касах в магазинах.

Новини.LIVE писали також, що з грудня Ощадбанк планує оновити тарифи за зарплатними картками для клієнтів. Зокрема, перекази коштів на інші платіжні картки Ощадбанку через мобільний банкінг відбуватимуться без комісії.