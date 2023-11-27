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Продукты за полцены — Ощадбанк предлагает скидки для владельцев карт

27 ноября 2023 11:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк предложил скидки на продукты для держателей карт
Оплата картой. Фото: tax.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" могут получить скидки при покупке продуктов в магазине. В рамках акции можно платить до 50% меньше.

Об этом говорится на официальной странице банка в соцсети Facebook.

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Как отмечают в пресс-службе, у граждан еще есть шанс успеть закупиться продуктами по очень выгодным ценам.

Акция, последний день которой сегодня подходит к концу, доступна для владельцев цифровых карт Visa от "Ощадбанка".

Граждане, не имеющие такой карты, могут оперативно оформить ее в онлайн через чат-бот "Ощада" и отправляться за закупками.

Скидки для клиентов финучреждения действуют только в сети супермаркетов АТБ.

В банке отметили, что также цифровая карта будет полезна в повседневной жизни, поскольку предоставит возможность:

  • иметь скидку в 5% на все акционные товары;
  • покупать товары из списка акционных по сниженной стоимости;
  • бесплатно снимать наличные деньги или осуществлять денежные переводы до 20 тыс. гривен в месяц.

"Каждая покупка будет выгодна, если оплачивать ее картой от моего банка и Visa", — добавили в Ощадбанке.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк ввел инновационную услугу пополнения банковских карт через собственную POS-терминальную сеть на кассах в магазинах.

Новини.LIVE писали также, что Ощадбанк планирует обновить тарифы по зарплатным картам для клиентов. В частности, переводы средств на другие платежные карты Ощадбанка через мобильный банкинг будут проходить без комиссии.

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