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Продукты за полцены: Ощадбанк сделал украинцам щедрое предложение

20 апреля 2023 08:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на продукты станут дешевле — Ощадбанк предлагает новую карту
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственное финучреждение "Ощадбанк" предлагает гражданам возможность делать выгодные покупки в сети супермаркетов АТБ. Банк совместно с платежной системой Visa запустил новую цифровую кобрендовую карту.

Об этом сообщается на официальном сайте Ощадбанка.

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Так, кобрендовая карта будет предоставлять постоянную дополнительную скидку в 5% на более чем 600 акционных товаров в магазинах АТБ и лучший ассортимент по сниженным ценам.

Также ожидаются сниженные цены на лучший ассортимент из списка акционных товаров, который меняется каждые 1-2 недели.

Кроме того, предусматриваются бесплатные снятия наличных или переводы (до 20 тысяч грн в месяц).

Как оформить карту

Цифровую карту можно оформить бесплатно в чат-боте Ощадбанка без необходимости посещения банковского отделения.

Цифровая карта имеет следующие преимущества:

  • Карточку можно оформить онлайн в считанные минуты без посещения отделения банка;
  • Мобильный Ощад позволяет следить за балансом, переводить средства, оплачивать коммунальные услуги, получать переводы в приложении в смартфоне;
  • Удобство в расчетах, ведь добавив карту в Google Pay и Apple Pay можно оплачивать покупки гаджетом;
  • Предусматривается 5% годовых с услугой "Мобильные сбережения"
  • Программа лояльности позволяет рассчитываться картой, накапливать баллы, которые можно обменять на призы в программе Zvisno, Bonus;
  • Доступный Чат-бот — виртуальный помощник в Telegram, Viber, Messenger и сайте Ощадбанка для решения вопросов.

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк автоматически продлил действие платежных карт, срок которых подходит к концу. Украинцы могут не пролонгировать карты до 31 мая 2023 года.

Также мы писали, что ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, которые оказались за границей из-за военного конфликта и отправляют финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украине. С марта по июль текущего года клиенты ПриватБанка получат возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.

В течение 2022 года на фоне войны украинцы увеличили использование платежных карт для безналичных расчетов внутри страны. Также существенно вырос объем операций с картами за рубежом.

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