Программист Ласло Ханец в мае 2010 года обменял 10 тысяч биткоинов на две пиццы

Монеты биткоин на фоне пиццы. Фото иллюстративное: bitcoinchaser.com

В мае 2010 года криптовалюта считалась бесполезной и почти ничего не стоила. Первой коммерческой транзикцией с использованием биткоина стал обмен криптовалюты на пиццу.

О сделке сообщил сообществу bitcointalk.org программист Ласло Ханец, который лишился биткоинов для того, чтобы полакомиться пиццей.

Читайте также:

Подробности первой транзикции с биткоином

18 мая 2010 года программист Ласло Ханец предложил обменять 10 тысяч биткоинов на пиццу. Предложение программиста было принято 22 мая. По криптовалюте парень получил две пиццы от Papa John's.

"Я хочу сообщить, что успешно обменял 10 тысяч биткоинов на пиццу", — написал Ласло в тот день на платформе bitcointalk.org.

Скриншот сообщения на bitcointalk.org

По текущему курсу BTC монеты, которые программист отдал за пиццу, стоят около 670 миллионов долларов.

В 2021 году об этом выдающемся событии упомянули в публикации на странице сети пиццерий Papa John's в соцсети Х (ранее Twitter).

"11 лет назад очень голодный программист Ласло Ханец оплатил 10 тысяч биткоинов за две пиццы Papa John's, что ознаменовало первую в истории транзикцию пиццы за биткоины", — говорится в сообщении компании.

11 лет назад, очень хороший программер, Laszlo Hanyecz, зарплата 10,000 bitcoin для двух Papa John's pies, отображая очень первый bitcoin pizza transaction, ever. Полагая, что в настоящее время bitcoin значение, что торговля является worth roughly $613 миллионов. Happy #BitcoinPizzaDay ! — Papa Johns (@PapaJohns) 22 мая 2021

Напомним, популярный биткоин-критик — экономист Питер Шифф заявил, что биткоин умер. К таким выводам эксперт пришел из-за того, что в последнее время первая криптовалюта слишком медленно растет в цене.

Также мы сообщали о том, что британско-американский блогер, бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт планирует отказаться от фиатной валюты и инвестировать в биткоин 100 миллионов долларов.