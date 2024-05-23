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Программист приобрел две пиццы за 10 тысяч биткоинов — подробности первой транзикции с BTC

23 мая 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Программист Ласло Ханец в мае 2010 года обменял 10 тысяч биткоинов на две пиццы
Монеты биткоин на фоне пиццы. Фото иллюстративное: bitcoinchaser.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В мае 2010 года криптовалюта считалась бесполезной и почти ничего не стоила. Первой коммерческой транзикцией с использованием биткоина стал обмен криптовалюты на пиццу.

О сделке сообщил сообществу bitcointalk.org программист Ласло Ханец, который лишился биткоинов для того, чтобы полакомиться пиццей.

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Подробности первой транзикции с биткоином

18 мая 2010 года программист Ласло Ханец предложил обменять 10 тысяч биткоинов на пиццу. Предложение программиста было принято 22 мая. По криптовалюте парень получил две пиццы от Papa John's.

"Я хочу сообщить, что успешно обменял 10 тысяч биткоинов на пиццу", — написал Ласло в тот день на платформе bitcointalk.org.

Программист приобрел две пиццы за 10 тысяч биткоинов - подробности первой транзикции из BTC - фото 1
Скриншот сообщения на bitcointalk.org

По текущему курсу BTC монеты, которые программист отдал за пиццу, стоят около 670 миллионов долларов.

В 2021 году об этом выдающемся событии упомянули в публикации на странице сети пиццерий Papa John's в соцсети Х (ранее Twitter).

"11 лет назад очень голодный программист Ласло Ханец оплатил 10 тысяч биткоинов за две пиццы Papa John's, что ознаменовало первую в истории транзикцию пиццы за биткоины", — говорится в сообщении компании.

Напомним, популярный биткоин-критик — экономист Питер Шифф заявил, что биткоин умер. К таким выводам эксперт пришел из-за того, что в последнее время первая криптовалюта слишком медленно растет в цене.

Также мы сообщали о том, что британско-американский блогер, бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт планирует отказаться от фиатной валюты и инвестировать в биткоин 100 миллионов долларов.

инвестиции
биткоин
криптовалюта
экономика
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пицца

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