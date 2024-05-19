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Відомий блогер планує інвестувати 100 мільйонів доларів у біткоїн — чому він так вирішив

19 травня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Чому блогер Ендрю Тейт вирішив інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів
Ендрю Тейт. Фото: Twitter/cobratate
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Британсько-американський блогер, колишній професійний кікбоксер Ендрю Тейт готовий інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів. Від фіатної валюти Тейт має намір відмовитися.

Про це він написав у середу, 15 травня, у соцмережі Х (раніше Twitter).

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Тейт зазначив, що розчарувався в банківській системі, впевнений у своєму рішенні щодо інвестицій у криптовалюту та пізніше продемонструє докази своїх інвестицій.

"Я знаю, що я не повинен робити це в хаотичні часи, але я збираюся повністю відмовитися від фіатних операцій і перекласти понад 100 мільйонів у BTC. І я навіть доведу, що я це зробив. Я закінчив з банками. Я покінчив із їхніми грошима. Покінчено з шахрайством", — написав він.

Нагадаємо, на тлі незначної корекції хешрейту на три тисячі доларів зросла собівартість видобутку біткоїна. Якщо в лютому аналітики банку JPMorgan оцінювали собівартість видобутку однієї монети біткоїн у 42 тисячі доларів, то тепер — у 45 тисяч доларів.

Раніше американський доларовий мільярдер Майк Новограц назвав позначку, нижче якої не впаде вартість біткоїна. На його думку, криптовалюта не коштуватиме дешевше 50 тисяч доларів за одну монету.

інвестиції
блогери
криптовалюта
кікбоксінг
фінанси
біткоїн

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