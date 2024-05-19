Чому блогер Ендрю Тейт вирішив інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів

Ендрю Тейт. Фото: Twitter/cobratate

Британсько-американський блогер, колишній професійний кікбоксер Ендрю Тейт готовий інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів. Від фіатної валюти Тейт має намір відмовитися.

Про це він написав у середу, 15 травня, у соцмережі Х (раніше Twitter).

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I know I’m not supposed to do this in chaotic times but I’m about to leave fiat completely and ape over 100M into btc.



And I’ll even prove I did it.



I’m done with the banks.



I’m done with their money.



Done with the scams.



Then I’m going boating. — Andrew Tate (@Cobratate) May 15, 2024

Чому блогер хоче відійти від фіатних грошей

Тейт зазначив, що розчарувався в банківській системі, впевнений у своєму рішенні щодо інвестицій у криптовалюту та пізніше продемонструє докази своїх інвестицій.

"Я знаю, що я не повинен робити це в хаотичні часи, але я збираюся повністю відмовитися від фіатних операцій і перекласти понад 100 мільйонів у BTC. І я навіть доведу, що я це зробив. Я закінчив з банками. Я покінчив із їхніми грошима. Покінчено з шахрайством", — написав він.

Нагадаємо, на тлі незначної корекції хешрейту на три тисячі доларів зросла собівартість видобутку біткоїна. Якщо в лютому аналітики банку JPMorgan оцінювали собівартість видобутку однієї монети біткоїн у 42 тисячі доларів, то тепер — у 45 тисяч доларів.

Раніше американський доларовий мільярдер Майк Новограц назвав позначку, нижче якої не впаде вартість біткоїна. На його думку, криптовалюта не коштуватиме дешевше 50 тисяч доларів за одну монету.