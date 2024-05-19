Чому блогер Ендрю Тейт вирішив інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів

Відомий блогер планує інвестувати 100 мільйонів доларів у біткоїн — чому він так вирішив
Британсько-американський блогер, колишній професійний кікбоксер Ендрю Тейт готовий інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів. Від фіатної валюти Тейт має намір відмовитися.
Про це він написав у середу, 15 травня, у соцмережі Х (раніше Twitter).
I know I’m not supposed to do this in chaotic times but I’m about to leave fiat completely and ape over 100M into btc.— Andrew Tate (@Cobratate) May 15, 2024
And I’ll even prove I did it.
I’m done with the banks.
I’m done with their money.
Done with the scams.
Then I’m going boating.
Чому блогер хоче відійти від фіатних грошей
Тейт зазначив, що розчарувався в банківській системі, впевнений у своєму рішенні щодо інвестицій у криптовалюту та пізніше продемонструє докази своїх інвестицій.
"Я знаю, що я не повинен робити це в хаотичні часи, але я збираюся повністю відмовитися від фіатних операцій і перекласти понад 100 мільйонів у BTC. І я навіть доведу, що я це зробив. Я закінчив з банками. Я покінчив із їхніми грошима. Покінчено з шахрайством", — написав він.
Нагадаємо, на тлі незначної корекції хешрейту на три тисячі доларів зросла собівартість видобутку біткоїна. Якщо в лютому аналітики банку JPMorgan оцінювали собівартість видобутку однієї монети біткоїн у 42 тисячі доларів, то тепер — у 45 тисяч доларів.
Раніше американський доларовий мільярдер Майк Новограц назвав позначку, нижче якої не впаде вартість біткоїна. На його думку, криптовалюта не коштуватиме дешевше 50 тисяч доларів за одну монету.
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