Квартири у кредит — пільгова програма єОселя стала доступніша

Молоді люди обирають житло. Freepik: Фото

Державна програма пільгового кредитування житла "єОселя" стане доступніша. Якщо раніше вона поширювалась тільки на певні категорії населення, то невдовзі нею зможуть скористатися всі українці.

Про це розповіли в українському уряді.

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Які тепер умови програми "єОселя"

З 1 серпня всі охочі зможуть подавати заявки для оформлення житла у кредит за програмою "єОселя" під 7% річних. Як і раніше програма доступна під 3% річних для військових та представників силового блоку, медичних працівників, вчителів та науковців.

Це передбачено урядовою постановою №856.

Подавати заявки в "Дії" можна:

ветеранам війни та членам їхніх сімей; учасникам бойових дій, особам з інвалідністю через війну, сім'ям загиблих/померлих ветеранів війни, родинам загиблих/померлих військових;

внутрішньо переміщеним особам;

громадянам, які не мають власної нерухомості чи у власності є менше, ніж 52,5 кв. метра для родини з однієї особи (одинока особа) та плюс 21 кв. м. на кожного члена додатково.

Для українців передбачені такі умови:

річна ставка у гривні — 7%;

розмір першого внеску — від 20%;

термін кредитування — не більше 20 років;

купити квартиру можна у будинку, що будується або не більше трьох років на момент укладення договору.

Програму "єОселя" запустили восени минулого року. Відтоді військовим, правоохоронцям, вчителям та медикам видали іпотеку під 3% на понад 2,3 млрд грн.

Більше про нерухомість

Раніше ми писали, що на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців.

Нагадаємо, у низці країн Європейського Союзу (ЄС) на ринку нерухомості є доволі вигідні пропозиції для тих, хто мріє придбати житло. Деякі квартири відповідають вартості в столиці України.