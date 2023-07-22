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Программу "єВідновлення" изменят: что предложат украинцам

22 июля 2023 10:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
єВідновлення — украинцам предложат новые выплаты осенью
Поврежден дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Об этом сообщили в Кабинете министров Украины (КМУ).

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Обновление программы "єВідновлення"

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в рамках госпрограммы "єВідновлення" денежные средства смогут получить также те граждане, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное жилье. Ожидается, что компенсации владельцы поврежденной недвижимости получат не раньше осени.

Шмыгаль отметил, что Министерство инфраструктуры совместно с Министерством цифровой трансформации должны определить, как будет выглядеть механизм соответствующей компенсации.

"Рассчитываем, что он будет готов осенью, и после этого начнутся соответствующие выплаты", — заявил глава правительства.

Что известно о программе

В начале мая 2023 года в Украине стартовал первый этап госпрограммы "єВідновлення", которая предусматривает предоставление украинцам до 200 тыс. грн на восстановление жилья, получившего незначительные повреждения на фоне войны. Средства можно использовать для ремонта.

В конце мая был запущен второй этап программы, предусматривающий выплату денег гражданам за разрушенное жилье. Средства разрешается потратить на:

  • строительство дома;
  • приобретение квартиры за жилищный сертификат.

Ожидается, что рассмотрение заявлений на компенсацию за уничтоженное жилье стартует с 15 августа.

Больше о госпомощи

Напомним, в Украине для детей из малообеспеченных семей действует экспериментальный государственный проект "єОздоровленя". Воспользовавшись, можно получить средства на путевку в оздоровительное заведение.

Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объема средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев. Кстати, "єОселя" станет доступнее. Если раньше она распространялась только на определенные категории населения, то скоро ею смогут воспользоваться все украинцы.

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