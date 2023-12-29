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Prozorro — як змінилися обсяги держзакупівель за 2023 рік

29 грудня 2023 12:47
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Prozorro — скільки зекономили замовники на держзакупівлях у 2023 році
Чоловік за ноутбуком. Фото: Детектор Медіа
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У 2023 році обсяги державних закупівель через систему Prozorro втричі зросли порівняно із попереднім роком. За цей рік обсяги досягли 480 млрд гривень. На даний момент понад 80% всіх коштів, витрачених на закупівлі, реалізуються через систему Prozorro.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Детальніше про зміни у системі Prozorro за 2023 рік

У 2023 році Prozorro пройшов значні зміни в умовах воєнного стану. Процедури значно скоротилися, з'явилася можливість заховувати чутливу інформацію, а також був впроваджений масштабний інструмент закупівель Prozorro Market.

"У результаті обсяги закупівель, які були проведені через систему Prozorro, у 2023 році зросли утричі — до 480 млрд грн. І станом на останні місяці понад 80% коштів на закупівлях витрачаються саме через систему Prozorro, а отже у конкурентний та відкритий спосіб", — наголосила Юлія Свириденко.

Система Prozorro відновила проведення незбройних оборонних закупівель для Міністерства оборони України, що призвело до заощадження майже 7 млрд гривень, або 16% від бюджету протягом півріччя.

Світовий банк підтвердив відповідність системи Prozorro своїм стандартам. Перші тендери в рамках Prozorro розпочав проєкт UKaid TAPAS для закупівель на кошти донорів. Найближчим часом очікується, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та інші міжнародні партнери також використовуватимуть систему Prozorro для підтримки відновлення України.

Узагальнено, за підсумками 2023 року, зазначеним тендерам вдалося зменшити вартість закупівель на 37 млрд гривень порівняно з очікуваною сумою.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в електронній системі державних закупівель Prozorro замовники почнуть працювати по-новому. Вони почнуть обґрунтовувати доцільність закупівель.

Також ми писали про те, що Антимонопольний комітет України створив Державний реєстр змовників на аукціонах. Йдеться про тих, кого покарано за законом "Про захист економічної конкуренції".

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