Prozorro — сколько сэкономили заказчики на госзакупках в 2023 году

Человек за ноутбуком. Фото: Детектор Медиа

В 2023 году объемы государственных закупок через систему Prozorro выросли втрое по сравнению с предыдущим годом. За этот год объемы достигли 480 млрд гривен. В настоящее время более 80% всех средств, затраченных на закупки, реализуются через систему Prozorro.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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Детальнее об изменениях в системе Prozorro за 2023 год

В 2023 году Prozorro прошел значительные изменения в условиях военного положения. Процедуры значительно сократились, появилась возможность хранить чувствительную информацию, а также внедрен масштабный инструмент закупок Prozorro Market.

"В результате объемы закупок, которые были проведены через систему Prozorro, в 2023 году выросли втрое — до 480 млрд грн. И по состоянию на последние месяцы более 80% средств на закупках тратятся именно через систему Prozorro, а значит конкурентным и открытым способом", — подчеркнула Юлия Свириденко.

Система Prozorro возобновила проведение вооруженных оборонных закупок для Министерства обороны Украины, что привело к сбережению почти 7 млрд. гривен или 16% от бюджета в течение полугодия.

Всемирный банк подтвердил соответствие системы Prozorro своим стандартам. Первые тендеры в рамках Prozorro приступил к проекту UKaid TAPAS для закупок на средства доноров. В ближайшее время ожидается, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и другие международные партнеры будут использовать систему Prozorro для поддержки восстановления Украины.

Обобщено, по итогам 2023 года, указанным тендерам удалось снизить стоимость закупок на 37 млрд гривен по сравнению с ожидаемой суммой.

Что еще нужно знать

Напомним, что в электронной системе государственных закупок Prozorro заказчики заработают по-новому. Они начнут обосновывать целесообразность закупок.

Также мы писали о том, что Антимонопольный комитет Украины создал Государственный реестр заговорщиков на аукционах. Речь идет о тех, кто наказан по закону "О защите экономической конкуренции".