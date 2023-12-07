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Закупівлі у Prozorro — замовників змусять працювати по-новому

7 грудня 2023 08:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тендери у Prozorro відбуватимуться по-новому — як тепер працюватимуть замовники
Проведення торгів. Фото: unison.kh.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В електронній системі державних закупівель Prozorro замовники почнуть працювати по-новому. Вони почнуть обґрунтовувати доцільність закупівель.

Про це йдеться на Урядовому порталі.   

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Обґрунтування доцільності закупівель

Як зазначають у Міністерстві економіки, таке нововведення покликане покращити комунікацію замовників і держави з суспільством в час воєнного стану, адже дозволить завчасно пояснити відповідну потребу до оголошення торгів. У системі Prozorro з'явиться для цього додаткове поле.

"Невідповідність багатьох закупівель умовам воєнного часу викликає справедливе роздратування в суспільстві, тому очевидно, що ця сфера має рухатися до максимальної обґрунтованості потреб. Сподіваємося, що замовники будуть активно заповнювати обґрунтування", — пояснили у відомстві.

Замовники зможуть редагувати текст, однак зміни зберігатимуться в історії. Функція доступна для будь-яких закупівель, без жодних прив’язок до вартості, предмету чи типу процедури.

Ознайомитися з обґрунтуванням можна буде на сторінці тендера у підпункті "Перейти до обґрунтування та плану закупівлі".

Що прописуватимуть в обґрунтуваннях

У замовників буде можливість зазначити у полі будь-які відомості, які вважатимуть важливими. Також зможуть за необхідності додати посилання на відповідні документи. Зокрема, зможуть вказати:

  • чому закупівлю необхідно здійснити саме зараз;
  • для чого потрібна відповідна закупівля;
  • як допоможе підприємству здійснювати діяльність;
  • яку користь принесе закупівля суспільству.

При цьому важливо не плутати такий інструмент з обґрунтуванням очікуваної ціни за постановою уряду №710 чи обґрунтуванням укладання прямого договору поза системою Prozorro за постановою №1178.

"У замовників з’явився інструмент, який дозволить заздалегідь пояснити суспільству, у чому важливість їхньої закупівлі. Бо зараз вони можуть мати аргументовані потреби, але змушені пояснювати їх, уже реагуючи на критику пост-фактум", — додали в ДП "Прозорро".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України створив Державний реєстр змовників на аукціонах. Йдеться про тих, кого покарано за законом "Про захист економічної конкуренції".

Також ми писали, що раніше у системі торгів Prozorro оприлюднили тендери про закупівлі на 15,18 млрд гривень. Зокрема, на ремонти доріг витратять 13% від коштів на всі закупівлі.

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