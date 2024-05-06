Укрпошта отримала кілька мільйонів гривень за свої старі авто

Старі авто Укрпошти. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" провів уже 10 аукціонів на "Prozorro.Продажі" з продажу старих автомобілів. Внаслідок чого вдалося отримати майже 4 млн гривень.

Про це повідомила пресслужба Prozorro.Продажі.

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Деталі реалізації авто на Prozorro.Продажі

Там зазначили, під час першого тижня реалізованих аукціонів на торгах продали 322 машини Укрпошти на понад 3,8 млн гривень.

"Цього тижня Укрпошта успішно провела в системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автівок. Всього на торгах було реалізовано 322 автомобілі на понад 3,88 млн гривень", — зазначається в повідомленні.

Там уточнили, що позмагатися за старі машини з автопарку Укрпошти прийшли 27 учасників. Сумарно вартість активів під час аукціонів підвищилась на 63%.

Примітно те, що найвищу конкуренцію зафіксували під час продажу 15 авто одним лотом. Тоді взяло участь 11 учасників — фінальна вартість активу сягнула 320 тис. гривень проти 61,1 тис. гривень стартової.

Найдорожчий реалізований лот — це були 134 автівки з кінцевою вартістю 1,65 млн гривень.

Укрпошта оголосила ще 10 онлайн-аукціонів з продажу старих авто.

Причини розпродажу авто Укрпошти

Раніше в Укрпошті повідомили, що на "Prozorro.Продажі" з молотка пустять 531 автомобіль, роки випуску яких здебільшого 90-ті та 2000-ті. У компанії розраховували, що авто або поповнять автопарк когось з колекціонерів, або потраплять до рук волонтерів і, після ремонту та перезбірки кількох машин в одну на ходу, допоможуть армії там, де це потрібно.

Такий формат реалізації авто влаштували, оскільки акціонером компанії є держава, через це просто передати майно кудись не мають права. Механізм же "Prozorro.Продажі" — простий і зрозумілий.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрпошта за результатами перших семи аукціонів на "Prozorro.Продажі" з реалізації власних ретроавтомобілів отримала понад 3,281 млн гривень. Сума перевершила очікування на 60%.

Також ми писали, раніше "Укрпошта" оголосила, що має намір розпродати на "Prozorro.Продажі" свій старий транспорт. Отримані кошти хотіли пустити на оновлення автопарку.