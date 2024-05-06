Укрпошта отримала кілька мільйонів гривень за свої старі авто

Prozorro.Продажі оприлюднило результати аукціонів Укрпошти
Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" провів уже 10 аукціонів на "Prozorro.Продажі" з продажу старих автомобілів. Внаслідок чого вдалося отримати майже 4 млн гривень.
Про це повідомила пресслужба Prozorro.Продажі.
Деталі реалізації авто на Prozorro.Продажі
Там зазначили, під час першого тижня реалізованих аукціонів на торгах продали 322 машини Укрпошти на понад 3,8 млн гривень.
"Цього тижня Укрпошта успішно провела в системі Prozorro.Продажі 10 онлайн-аукціонів з продажу старих автівок. Всього на торгах було реалізовано 322 автомобілі на понад 3,88 млн гривень", — зазначається в повідомленні.
Там уточнили, що позмагатися за старі машини з автопарку Укрпошти прийшли 27 учасників. Сумарно вартість активів під час аукціонів підвищилась на 63%.
Примітно те, що найвищу конкуренцію зафіксували під час продажу 15 авто одним лотом. Тоді взяло участь 11 учасників — фінальна вартість активу сягнула 320 тис. гривень проти 61,1 тис. гривень стартової.
Найдорожчий реалізований лот — це були 134 автівки з кінцевою вартістю 1,65 млн гривень.
Укрпошта оголосила ще 10 онлайн-аукціонів з продажу старих авто.
Причини розпродажу авто Укрпошти
Раніше в Укрпошті повідомили, що на "Prozorro.Продажі" з молотка пустять 531 автомобіль, роки випуску яких здебільшого 90-ті та 2000-ті. У компанії розраховували, що авто або поповнять автопарк когось з колекціонерів, або потраплять до рук волонтерів і, після ремонту та перезбірки кількох машин в одну на ходу, допоможуть армії там, де це потрібно.
Такий формат реалізації авто влаштували, оскільки акціонером компанії є держава, через це просто передати майно кудись не мають права. Механізм же "Prozorro.Продажі" — простий і зрозумілий.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Укрпошта за результатами перших семи аукціонів на "Prozorro.Продажі" з реалізації власних ретроавтомобілів отримала понад 3,281 млн гривень. Сума перевершила очікування на 60%.
Також ми писали, раніше "Укрпошта" оголосила, що має намір розпродати на "Prozorro.Продажі" свій старий транспорт. Отримані кошти хотіли пустити на оновлення автопарку.
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