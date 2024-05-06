Укрпочта получила несколько миллионов гривен за свои подержанные авто

Подержанные авто Укрпочты. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" провел уже 10 аукционов на "Prozorro.Продаже" по продаже подержанных автомобилей. В результате удалось получить около 4 млн гривен.

Об этом сообщила -Prozorro.Продажи.

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Детали реализации авто на Prozorro.Продажи

Там отметили, что во время первой недели реализованных аукционов на торгах продали 322 машины Укрпочты более чем на 3,8 млн гривен.

"На этой неделе Укрпочта успешно провела в системе Prozorro. Продажи 10 онлайн-аукционов по продаже подержанных автомобилей. Всего на торгах было реализовано 322 автомобиля более чем на 3,88 млн гривен", — отмечается в сообщении.

Там уточнили, что посоревноваться за подержанные машины из автопарка Укрпочты пришли 27 участников. Суммарно стоимость активов на аукционах повысилась на 63%.

Примечательно, что самую высокую конкуренцию зафиксировали при продаже 15 авто одним лотом. Тогда приняли участие 11 участников — финальная стоимость актива достигла 320 тыс. гривен против 61,1 тыс. гривен стартовой.

Самый дорогой реализованный лот — это было 134 автомобиля с конечной стоимостью 1,65 млн гривен.

Укрпочта объявила еще 10 онлайн-аукционов по продаже подержанных авто.

Причины распродажи авто Укрпочты

Ранее в Укрпочте сообщили, что на "Prozorro.Продажи" с молотка пустят 531 автомобиль, годы выпуска которых в основном 90-е и 2000-е. В компании рассчитывали, что авто либо пополнят автопарк кого-то из коллекционеров, либо попадут в руки волонтеров, и после ремонта и пересборки нескольких машин в одну на ходу помогут армии там, где это нужно.

Такой формат реализации авто устроили, поскольку акционером компании является государство, поэтому просто передать имущество куда-то не имеют права. Механизм же "Prozorro.Продажи" — прост и понятен.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрпочта по результатам первых семи аукционов на "Prozorro.Продажи" по реализации собственных ретроавтомобилей получила более 3,281 млн гривен. Сумма превзошла ожидания на 60%.

Также мы писали, ранее "Укрпочта" объявила, что намерена распродать на "Prozorro.Продажи" свой старый транспорт. Вырученные средства хотели пустить на обновление автопарка.