Путін втрачає "козирі": в РФ хочуть різко підняти ціни на газ

Газова труба в Росії. Фото: росЗМІ

Кремль готується підвищити тариф на газ для населення на 20%. Це буде найбільше зростання цін на блакитне паливо для громадян Росії за останні 11 років. Таким чином, влада РФ намагається компенсувати дефіцит у бюджеті Газпрому.

Про це повідомляє The Moscow Times.

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За інформацією ЗМІ, бюджет Газпрому втратив близько 75% виторгу на ринку в Європі. Перенаправлення потоків газу в Азію не дали необхідного результату, адже такі обсяги блакитного палива там не потрібні. До того ж наразі для Індії та Китаю діють знижки на газ.

Кремль планує підвищити тарифи у липні 2024 року. Наступний етап буде у липні 2025 року. Так, тарифи на газ для росіян зростуть на 34%. Це буде рекордне зростання цін.

Водночас до рекордно низької позначки впали і показники експорту Газпрому. Російська компанія змушена шукати можливості поповнення свого бюджету через втрати європейського ринку. У Кремлі кажуть, що будуть нарощувати внутрішнє споживання.

Нагадаємо, німецька державна компанія Securing Energy for Europe GmbH, яка була підрозділом російського Газпрому, хоче завантажувати зріджений природний газ, який вироблений на Ямальському заводі в Сибірі, на початку жовтня. Країна націоналізувала SEFE минулого року в розпал енергетичної кризи в Європі.

Також ми писали, що обсяг чистого доходу російського Газпрому з початку 2023 року суттєво скоротився. Такі наслідки різкого зниження обсягів постачання "блакитного палива" у країни Європи.

Додамо, країни Європейського Союзу (ЄС) наростили імпорт скрапленого газу з Росії до рекордного рівня. Поставки на 40% більші з початку року порівняно з аналогічним періодом довоєнного 2021-го.